Nach Brand in Ziegelei in Schwabmünchen: Ursache ist geklärt

Bei dem Brand in einer Schwabmünchner Ziegelei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 70.000 Euro.

Auf rund 70.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Mittwochmittag bei einem Brand in einer Schwabmünchner Ziegelei entstanden ist. Ursache war offenbar ein technischer Defekt.

Entstanden sei der Brand in einem Rohr im Außenbereich. Es führt laut Polizei in eine Absaug- und Reinigungsanlage. Vier Mitarbeiter der Ziegelei, die einen Löschversuch unternommen hatten, erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten ambulant behandelt werden. Ihnen gehe es gut, teilte Ziegelei-Geschäftsführer Armin Schmid mit. Die Schäden würden sich in Grenzen halten.

Brand in Schwabmünchen: Produktion wird zum Jahresende abgestellt

Wie jedes Jahr stelle die Ziegelei den Tunnelofen und die Produktion zum Jahresende ab. Beim Herunterfahren des Ofens sei es zu einem Schwelbrand in einer Abzugleitung gekommen, so Schmid, der nach vorne schaut: "Wir sind zuversichtlich, dass der Ofen im neuen Jahr termingerecht wieder hochgefahren werden kann."

Bei dem Brand kam es zunächst zu einer starken Rauchentwicklung. Deshalb hatte die Integrierte Leitstelle eine Warnung über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes (Nina) ausgelöst. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen und den Bereich um die Ziegelei im Nordosten der Stadt zu meiden.