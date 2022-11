Hallenbad-Planer sorgt mit angeblichen Fehlern für Schlagzeilen

Plus Andere Kommunen erheben schwere Vorwürfe gegen Wolfgang Gollwitzer, der auch das Schwabmünchner Bad plant. Er selbst und die Stadt nehmen jetzt Stellung.

Mit dem Baubeginn des Schwabmünchner Lehrschwimmbades am Schulzentrum im Mai dieses Jahres geht für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Das Bad befindet sich derzeit im Rohbau und soll im Sommer 2024 eröffnet werden. Doch mit dem Architekten Wolfgang Gollwitzer, der auch das Schwabmünchner Bad plant, haben andere Kommunen beim Bau ihrer Bäder derzeit Ärger.