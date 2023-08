Preisgekrönter Kontrast zwischen Krieg und Frieden

Schwabmünchner Schülerin Annika Manger gewinnt Wettbewerb zum Augsburger Hohen Friedensfest.

Ihr Bild wirbt jetzt für das das Augsburger Friedensfest: Annika Manger aus der Klasse 10 D des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen hat den Wettbewerb des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Augsburg gewonnen. Es wird jetzt auf Postkarten und Plakate gedruckt.

Mehrere Überlegungen stecken in dem Bild, das in zehn Unterrichtsstunden und drei Nachmittagen zu Hause entstand. „Ich bin im Urlaub gerne am Meer, darum wählte ich es mit seinen faszinierenden Tieren und den Himmel, den Sonnenuntergang mit vorbeiziehen Vögeln. Das alles soll Freude am Leben ausdrücken", erklärt Annika Manger. Ihr Bild erklärt sie so: „Ich habe es in zwei Aspekte aufgeteilt: Die dunkle vorrangig vom Krieg geprägte Seite und die helle farbenfrohe, die den Frieden und die schöne Welt symbolisiert.“ Um beides besonders stark herauszuarbeiten, verwendete sie in ihrem Acrylbild Elemente wie einen Atompilz, Bombeneinschläge, Atommüll, einen geschädigten Baum, alles vorrangig in Schwarzweiß. Eine Kamera beleuchtet hingegen die Welt, wie sie mit all ihrer Schönheit sein könnte.

Ein Geschenk für die Großeltern

Malen gehört neben Sport und Musik zu den Hobbys der Gymnasiastin. „Es hat viel Spaß gemacht, die Ideen in die Tat umzusetzen“, sagt die 16-Jährige, die das Bild wohl ihren Großeltern schenken wird. „Die freuen sich immer so über meine Bilder.“ Zuvor wird es noch viele andere Menschen eine Freude machen: Die besten Wettbewerbsbilder werden in einer Ausstellung gezeigt. Die wandert vom Kundencenter der Sparkasse Schwaben-Bodensee am Lutherplatz in Augsburg in den Kreuzgang der St.-Anna-Kirche in Augsburg und soll anschließend die Bewohner von verschiedenen Altenheimen erfreuen.

Zwei Welten auf einem Bild

Auch Lehrerin Steffi Oswald freut sich: „Ich bin sehr stolz auf meine Schülerinnen und Schüler, die sich sehr viele Gedanken zum Unterrichtsthema Frieden und Gerechtigkeit gemacht und viel Freizeit investiert haben.“ Besonders angetan ist sie vom Siegerbild von Annika Manger. Es gab noch einen weiteren Grund, um zu feiern: Die beiden zweiten Plätze beim Wettbewerb gingen ebenfalls an das Leonhard-Wagner-Gymnasium. Isabell Schulz und Julia Sauer hatten ein gemeinsames Werk geschaffen und durften sich über je 60 Euro freuen. Unter den besten zehn gemalten Bildern landete auch noch das Gemälde von Paula Kreisel, die sich einen Buchpreis sicherte. Am Wettbewerb hatten sich alle 24 Schwabmünchner Schülerinnen und Schüler im evangelischen Religionsunterricht der zehnten Klassen beteiligt. Insgesamt wurden 131 Bilder gemalt. Jedes Jahr schreibt das Evangelisch-Lutherische Dekanat Augsburg einen Wettbewerb zum Augsburger Friedenstag aus. Das Thema heuer lautete „Frieden ist bunt“.

Immer am 8. August

Das Friedensfest wird in Augsburg seit dem Jahr 1650 immer am 8. August gefeiert. Lediglich in den Kriegsjahren 1942 bis 1944 fiel es aus. Das Fest erinnert an die Leidenszeit der evangelischen Bevölkerung im Dreißigjährigen Krieg, als das katholische Stadtregiment am 8. August 1629 alle evangelischen Kirchen schließen und die Prediger ausweisen ließ. 14 Jahre lang war ein Gottesdienst so nur unter freiem Himmel möglich.

Die Wende brachte der Westfälische Friede von 1648. Die Reichsstadt Augsburg erhielt die konfessionelle Parität. Alle Stadtämter wurden seither doppelt besetzt. Die evangelische Bevölkerung der Freien Reichsstadt Augsburg feierte dann am 8. August 1650 ihr erstes Friedensfest zum Dank dafür, dass ihr wieder volle Religionsfreiheit garantiert war. Das Hohe Friedensfest, wie es offiziell heißt, ist in der bayerischen Stadt ein offiziell arbeitsfreier Tag. Seit 2018 ist das Friedensfest ein immaterielles Weltkulturerbe.