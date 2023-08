TSV Schwabmünchen will zu Hause weiter siegen

Die ersten beiden Heimspiele haben die Landesliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen gewonnen. Das soll auch am Mittwoch gegen Erkheim so bleiben.

Nach zwei gewonnen Heimspielen ist der TSV Schwabmünchen in der aktuellen Landesligasaison im eigenen Stadion noch ungeschlagen. Nun steht das nächste Heimspiel und somit die nächste englische Woche an. Am Mittwoch um 18.30 Uhr gastiert der TV Erkheim in Schwabmünchen.

„ Erkheim ist eine sehr unangenehme Mannschaft und es wartet ein unangenehmes Spiel auf uns“, so Schwabmünchens Cheftrainer Esad Kahric über die anstehende Partie. Der TV Erkheim hat aus den bisherigen vier Spielen zwei Siege und zwei Niederlagen mitgenommen. Mit zwei Siegen in fremden Stadien zeigen sich die Erkheimer sehr auswärtsstark. Um die Schwere der Aufgabe, die auf die Schwabmünchner wartet, weiß auch Esad Kahric: „Erkheim hat eine sehr gute Moral und Energie. Ist taktisch nicht schlecht und hat bereits viele Tore erzielt, was für die Offensive spricht“, so Kahric.

Der TSV Schwabmünchen konnte in den letzten drei Spielen zwei Siege und ein Remis holen. Im Spiel gegen Karlsfeld vergangenes Wochenende gingen die Schwarz-Weißen früh in Rückstand, konnten dann aber noch ein Remis erzielen: „Positiv war gegen Karlsfeld, dass die Mannschaft trotz des Rückstandes und eines nicht so guten Spiels zurückgekommen ist. Somit war ich zufrieden mit dem Remis“, so Kahric über das letzte Spiel seiner Mannschaft.

Kahric: Wir müssen stabiler werden

Sowohl gegen Unterhaching II als auch gegen Bobingen konnten die Schwabmünchner zu Hause gewinnen und sind somit in der noch jungen Saison eigenem Platz ungeschlagen. Auch am Mittwoch soll sich das nicht ändern: „Wir werden alles versuchen, das Spiel zu gewinnen. Mit zwei Heimsiegen haben wir vielleicht einen kleinen Vorteil. Doch Erkheim zeigt sich sehr auswärtsstark. Wir wollen unsere spielerische Qualität auf dem Platz bringen und auch dieses Spiel gewinnen“, so Kahric.

Um gegen Erkheim zu bestehen und den nächsten Heimsieg einzufahren, muss der TSV Schwabmünchen laut Kahric aber alles geben: „Wenn wir nicht voll da sind, kann es ein schweres Spiel werden. Jeder Spieler muss alles geben, sodass wir das Spiel gewinnen.“ Im Rückblick auf das Spiel gegen Karlsfeld, erwartet Kahric von seiner Mannschaft die ein oder andere Verbesserung: „Wir müssen vor allem unsere Passquote verbessern und da stabiler werden“, so der Schwabmünchner Trainer.