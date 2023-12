Die Stadt präsentiert eine neue Internetseite und eine "Smü-App". Bürger können nun viele Dinge online erledigen.

Schwabmünchen wird digitaler: Ab sofort finden Smartphone-Nutzer die "Smü-App" im virtuellen Laden auf dem Handy, kostenlos. Zudem hat die Stadt ihre Internetseite rundum erneuert.

Die neue Seite unter www.schwabmuenchen.de präsentiert sich abgespeckt und übersichtlicher. Eine gute Lesbarkeit ist durch einheitliche Schrift und Zeilenabstände gegeben. Der Seitenbesucher findet direkt im oberen Bild vier Menüpunkte: Stadtplan, Bürgerservice, Veranstaltungskalender und die neue "Smü-App" der Stadt. Unter dem Punkt "Bürgerservice" sind rund 70 Dienstleistungen von der Abmeldung der Hundesteuer bis hin zum Vermessungsantrag verfügbar. Somit kann der Schwabmünchner nun vieles am heimischen Computer erledigen und spart sich den Weg ins Rathaus. Auf der Seite finden sich auch aktuelle Termine, Informationen zu Vereinen oder Anmeldelisten für die Kindergärten.

Die neue "Smü-App" wird auf das eigene Mobilgerät heruntergeladen. Am besten sollte man nach "Stadt Schwabmünchen" suchen, denn unter dem begriff "Smü-App" wird der Nutzer zumindest im "AppStore" nicht fündig. Alternativ findet sich auf der Homepage unter dem Punkt "Die Schwabmünchen App" ein QR-Code, der zum Ziel führt. In der App selbst finden die Schwabmünchner ähnliche Informationen wie auf der Internetseite, aber zusätzlich aktuelle und kurze Nachrichten. Alle wichtigen Informationen gehen zum Teil per Push-Nachricht an das Handy. Mit der App hat der Schwabmünchner seine Stadt also immer mit dabei in der Hosen- oder Handtasche.

Stadt Schwabmünchen tritt Energiewerk bei

Der Stadtrat lobte in seiner aktuellen Sitzung die schnelle Umsetzung der App und der neuen Internetseite. Sabine Grünwald ( SPD) regte an, die Barrierefreiheit nicht nur durch Kontraste und Buchstabengröße zu gewährleisten, sondern auch durch einfache Sprache. Dies müsse erst noch umgesetzt werden, erklärte Hauptamtsleiter Markus Rohrer.

Seine Zustimmung erteilte der Rat zur Gründung und zum Beitritt des Regionalwerks Lech-Wertach-Stauden. Ein Zusammenschuss von zahlreichen Städten und Gemeinden aus der Region mit insgesamt etwa 100.000 Einwohnern soll bei Energiethemen künftig zusammenarbeiten und agieren. Zunächst werden die Felder Photovoltaik und Geothermie angegangen. Alle vier Fraktionsvorsitzenden begrüßten den Beitritt.

Was macht der Hochwasserschutz?

Stadtrat Ivo Moll (SPD) wollte wissen, wie es um das Hochwasserrückhaltebecken in Holzhausen steht. "Was ist seit dem Spatenstich passiert, außer, dass wir bereits einen Teil davon bezahlt haben?", fragte er. Bürgermeister Lorenz Müller war sich nicht sicher, laut Zeitplan sollte das Becken fertig sein. Er möchte einen Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes in eine der künftigen Sitzungen einladen, der Rede und Antwort steht, schließlich gehe es nicht nur um das Becken, sondern auch um die Steuerung der Wassermengen.