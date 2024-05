Schwabmünchen

11:03 Uhr

Unbekannter fährt geparktes Auto in Schwabmünchen an

Einen Schaden von rund 1000 Euro hat ein Autofahrer am Mittwoch in der Schlossergasse in Schwabmünchen verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch gegen 9 Uhr einen Unfall in der Schlossergasse in Schwabmünchen verursacht. Wie die Polizei berichtet, hatte hier ein Autobesitzer seinen Wagen für etwa 15 Minuten geparkt. In diesem Zeitraum wurde das Auto im Bereich der hinteren linken Fahrzeugtür angefahren. Der Verursacher entfernte sich laut Polizei anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern, der sich auf etwa 1000 Euro beläuft. Zeugenhinweise können direkt an die Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/96060 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden. (AZ)

