Unbekannter raubt 83-Jähriger in Schwabmünchen die Handtasche

Einer 83 Jahre alten Frau hat ein Unbekannter in Schwabmünchen die Handtasche gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mitten am Tag wurde am Mittwoch einer 83 Jahre alten Frau in Schwabmünchen die Handtasche gestohlen. Wie die Polizei mitteilt war die Frau mit ihrem Fahrrad unterwegs, das sie am Sinkelweg schob. Von hinten näherte sich ein Radfahrer und entriss ihr gewaltsam die Handtasche. Die alte Frau stürzte und erlitt eine Platzwunde am Ellenbogen. Sie wurde leicht verletzt zur Behandlung in die Wertachklinik nach Schwabmünchen gebracht.

Handtasche wurde nach Raub im Luitpoldpark gefunden

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die aber ohne Erfolg blieb. Am späten Nachmittag fand ein Parkbesucher die Tasche der Frau im südlichen Bereich des Luitpoldparks. Die Geldbörse, Ausweis und Bankkarte waren noch darin. Auch das Bargeld blieb unberührt, so dass laut Polizei nichts gestohlen wurde. Nachdem am gestrigen Nachmittag der Luitpoldpark gut besucht war, wurde der Täter dort aller Wahrscheinlichkeit nach gesehen.

Derzeit liegt nur eine vage Personenbeschreibung vor: männlich, etwa 25 - 30 Jahre alt, kräftig gebaut, mittelgroß, ohne Bart oder Brille, dunkle Kleidung, dunkle Schirmmütze. Der Mann fuhr auf einem dunklen Fahrrad. Die kleine schwarze Damenhandtasche des Opfers hatte einen langen schwarzen Lederriemen.

Womöglich war der Täter in Schwabmünchen der Frau gefolgt

Vor der Tat hatte die 83-Jährige ihr Rad am Sparkassenplatz an der Neuen Mitte abgestellt und war beim Einkaufen. Von dort schob sie ihr Fahrrad über Luitpoldstraße und die Mindelheimer Straße bis zum Sinkelweg. Möglicherweise war ihr der Täter bereits von dort gefolgt und konnte von Passanten wahrgenommen werden.

Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm die Ermittlungen zum Raubdelikt und bittet unter 0821/323 3810 um Zeugenhinweise zu Tat und Täter.