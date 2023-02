So ernst ist der Fasching: Umzüge mit Schnapsverbot und strengen Regeln

Nach den Ausschreitungen im Jahr 2016 gelten in Schwabmünchen noch immer strikte Vorschriften während des Faschingsumzuges. Auch in Wehringen herrschen am Sonntag nahezu identische Einschränkungen.

Es ist zwar schon ein paar Jahre her, dass sich während des Faschingsumzuges wüste Szenen in Schwabmünchen abgespielt haben, doch die Konsequenzen, die die Stadt daraus gezogen hat, wirken bis heute nach. Etwa 150 Betrunkene, die im Jahr 2016 einen Supermarkt stürmten, und Schläger, die sich auf dem Schrannenplatz prügelten, waren damals die Auslöser, warum der Stadtrat im Folgejahr eine strenge Verordnung für künftige Faschingsumzüge beschlossen hat.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ähnliche Zwischenfälle sollte es am Faschingsdienstag nicht mehr in Schwabmünchen geben. Und deshalb hat die Stadt auch heuer wieder verschärfte Regeln im Stadtzentrum erlassen, die nun auf den Bereich rund um die Lechfelder Straße ausgedehnt werden mussten, da dort heuer zum ersten Mal der Gaudiwurm um 17.11 Uhr startet. Die Verordnung gilt am Dienstag bis 24 Uhr für den Umzug und die anschließende Kehrausparty auf dem Schrannenplatz. Wer die Regeln nicht befolgt, erhält eine Geldstrafe.

Für den Faschingsumzug in Wehringen am Sonntag gibt es bereits seit 2014 eine Verordnung, die ebenfalls den Alkoholkonsum einschränkt. Ausgerechnet bei der 40-Jahrfeier des Wehringer Faschingsclubs war es damals nach dem Umzug durchs Dorf zu unschönen Szenen gekommen, die das Eingreifen der Polizei erforderlich machten.

Der Wehringer Faschingsumzug startet bereits am Sonntag, 19. Februar. Ab 13 Uhr geht es von der Wiesen- und Ulrichstraße los durch die Wehringer-Straßen bis zum Rathausplatz. Zwischen 6000 und 10000 Besucher werden erwartet. Kein Problem für die kleine Gemeinde: "Groß feiern, das können wir. Beim historischen Dorffest kamen etwa 50.000 Besucher", berichtet Bürgermeister Manfred Nerlinger. Damit aber alles in geregelten Bahnen läuft, gelten in Wehrigen nahezu die gleichen Regeln wie in Schwabmünchen.

Diese Regeln gelten in Schwabmünchen und in Wehringen

Alkohol: In einem bestimmten Bereich der Stadt ist es den Besuchern von 12 bis 24 Uhr verboten, branntweinhaltige Getränke zu konsumieren. Dazu zählen neben hochprozentigem Schnaps auch Mischgetränke wie Alkopops oder Wodka-Energy. Solche Getränke dürfen auch nicht mitgebracht werden, etwa im Rucksack. Besucher und Teilnehmer des Umzugs dürfen nicht erkennbar alkoholisiert sein oder unter Drogen stehen. Auch auf den Faschingswagen ist Branntwein verboten. Bier, Wein und Sekt dürfen getrunken werden. Gaststätten dürfen Alkohol in jeder Form in ihren Räumen zum dortigen Verzehr ausschenken.

In einem bestimmten Bereich der Stadt ist es den Besuchern von 12 bis 24 Uhr verboten, branntweinhaltige zu konsumieren. Dazu zählen neben hochprozentigem Schnaps auch Mischgetränke wie Alkopops oder Wodka-Energy. Solche dürfen auch nicht mitgebracht werden, etwa im Rucksack. Besucher und Teilnehmer des dürfen nicht erkennbar alkoholisiert sein oder unter stehen. Auch auf den Faschingswagen ist Branntwein verboten. Bier, Wein und Sekt dürfen getrunken werden. Gaststätten dürfen Alkohol in jeder Form in ihren Räumen zum dortigen Verzehr ausschenken. Waffen: Das Mitführen von Waffen, egal, ob Messer, Baseballschläger, Pfefferspray oder andere Gegenstände, die als Wurfgeschoss eingesetzt werden könnten, sind verboten.

Das Mitführen von Waffen, egal, ob Messer, Baseballschläger, Pfefferspray oder andere Gegenstände, die als Wurfgeschoss eingesetzt werden könnten, sind verboten. Feuerwerk: Pyrotechnik darf weder mitgenommen noch angezündet werden.

darf weder mitgenommen noch angezündet werden. Notdurft: Wildpinkeln ist verboten. Die Verordnung untersagt, außerhalb der Toiletten die Notdurft zu verrichten. Am Alten Rathaus in Schwabmünchen gibt es öffentliche Toiletten.

Wildpinkeln ist verboten. Die Verordnung untersagt, außerhalb der Toiletten die Notdurft zu verrichten. Am Alten Rathaus in gibt es öffentliche Toiletten. Sicherheit: Zur Sicherheit der Besucher ist die Polizei verstärkt in Schwabmünchen unterwegs. "Wir zeigen Präsenz und schauen, dass alles friedlich abläuft", verspricht der Leiter der Polizeiinspektion Schwabmünchen , Markus Graf . Die Polizei führt stichprobenartige Kontrollen durch. Der Partybereich am Schrannenplatz wird wieder eingezäunt, und ein gewerblicher Sicherheitsdienst ist im Einsatz. Auch ein Einsatzzug der Polizei wird ab 18 Uhr am Schrannenplatz zur Kehrausparty präsent sein.

Auch die Bobinger Polizeiinspektion wird mit viel Personal in Wehringen vor Ort sein am Sonntag. Inspektionsleiter Reinhard Weiß rät dazu, Alkohol nur in Maßen zu trinken. "Es soll ja eine friedliche und fröhliche Veranstaltung werden." Autofahrern empfiehlt er, sich strikt an die Vorgaben und Parkverbote zu halten, um keine Rettungswege zu versperren. "Den Verkehr behalten wir am Sonntag besonders im Auge", warnt er.

Diese Straßen sind in Schwabmünchen gesperrt

Diese Verkehrsregeln sind am Dienstag in Schwabmünchen zu beachten:

Verkehr: In der Zeit von 16 bis etwa 20.30 Uhr sind folgende Straßen für den gesamten Verkehr gesperrt: Jahnstraße, Fuggerstraße, Luitpoldstraße (bis zur Einmündung Mindelheimer Straße ), Ferdinand-Wagner-Straße (westlicher Teil) und der Schrannenplatz . Ab 16 Uhr besteht auf diesen Straßen bis zur Beendigung des Faschingsumzuges ein beidseitiges Haltverbot. Die Aufstellstrecke an der Lechfelder Straße wird in der Zeit von 15.30 bis etwa 18 Uhr voll gesperrt. Für den Durchgangsverkehr gesperrt sind ferner sämtliche Nebenstraßen, die in die Umzugsstrecke einmünden.

In der Zeit von 16 bis etwa 20.30 Uhr sind folgende Straßen für den gesamten Verkehr gesperrt: Jahnstraße, Fuggerstraße, (bis zur Einmündung ), (westlicher Teil) und der . Ab 16 Uhr besteht auf diesen Straßen bis zur Beendigung des ein beidseitiges Haltverbot. Die Aufstellstrecke an der Lechfelder Straße wird in der Zeit von 15.30 bis etwa 18 Uhr voll gesperrt. Für den Durchgangsverkehr gesperrt sind ferner sämtliche Nebenstraßen, die in die einmünden. Parken: Autofahrer können ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz bei den Leonhard-Wagner-Schulen, am Festplatz an der Holzheystraße oder am Eisplatz in der Jahnstraße abstellen.

Autofahrer können ihre auf dem Parkplatz bei den Leonhard-Wagner-Schulen, am Festplatz an der Holzheystraße oder am Eisplatz in der Jahnstraße abstellen. Öffentlicher Nahverkehr: Von 14:30 Uhr bis 20:30 Uhr können die AVV-Bushaltestellen Osram , Sägewerk, Altes Rathaus, Festplatz und Friedhof nicht bedient werden. Es werden Ersatzhaltestellen in der Römerstraße (Höhe Osram-Parkplatz) und in der Feyerabendstraße eingerichtet.

Hier gibt es Parkplätze in Wehringen



Diese Verkehrsregeln gelten am Sonntag in Wehringen: