Der Aufsteiger will beim Auftaktderby genau zielen

So genau wir hier wollen Markus Högg (im Vordergrund) und seine Mittelstetter Teamkollegen auch am Sonntag beim Saisonauftakt in der Schwabenliga Nord zielen. Im allerersten Schwabenliga-Wettkampf der Vereinsgeschichte treffen die Mittelstetter in Reinhartshausen auf das Team des Gastgebers um Markus Wiatrek (Dritter von vorne).

In der Schwabenliga Luftpistole treten in der kommenden Saison drei Teams aus dem Gau Lech/Wertach gegeneinander an. Alle drei wollen dabei vorrangig den Abstieg aus der vierthöchsten deutschen Klasse abwenden

Von Manfred Stahl

Am kommenden Sonntag, 6. Oktober, fällt in der Gruppe Nord der Schwabenliga, der vierthöchsten deutschen Klasse der Luftpistolenschützen, der Startschuss zur neuen Saison. Drei der acht Teams, die in der Schwabenliga Nord um Punkte kämpfen, kommen aus dem im Altlandkreis Schwabmünchen beheimateten Schützengau Lech/Wertach.

Während die SG Schwabegg und die Auerhahnschützen Reinhartshausen schon zu den etablierten Schwabenliga-Teams zählen, ist diese Liga für die SG Mittelstetten absolutes Neuland. Das Team um Horst Weigend ist nämlich dreimal in Folge aufgestiegen und misst sich nun mit der schwäbischen Elite.

Das Saisonziel ist bei allen drei heimischen Vereinen gleich: Sie wollen vorrangig den Abstieg abwenden. Verständlich ist dies vor allem bei den Mittelstettern, die ihre Heimkämpfe übrigens nicht auf der – den Anforderungen der Schwabenliga nicht genügenden – eigenen Anlage, sondern in Reinhartshausen austragen werden.

„Die Mittelstetter sind brutal motiviert“

Der Respekt der Konkurrenz vor den Mittelstettern ist groß. So traut Manuel Weber, der Mannschaftsführer der Auerhahnschützen Reinhartshausen, dem von Aufstieg zu Aufstieg eilenden Team einiges zu: „Die Mittelstetter sind brutal motiviert und können deshalb auch in der Schwabenliga eine gute Rolle spielen.“ Ob Webers Prognose zutrifft, wird sich gleich zum Auftakt zeigen, wenn die Mittelstetter in ihrem allerersten Schwabenliga-Wettkampf am Sonntag ab 10 Uhr zu Gast in Reinhartshausen sind. Bei diesem Derby wollen die Mittelstetter natürlich unter Beweis stellen, dass ihr Durchmarsch von der Gauoberliga in die Schwabenliga kein Zufall war.

Sein Debüt im Mittelstetter Team wird der von den in die Bezirksliga aufgestiegenen Brunnenschützen Königsbrunn gekommene Neuzugang Konstantin Kryschanowski geben. Bei ihm wird man vor allem abwarten müssen, wie er mit dem für ihn ungewohnten Modus „Mann gegen Mann“ zurechtkommt, denn bislang hat er noch keine Erfahrung in den höherklassigen Ligen.

Auch im Team der Reinhartshauser gibt es Veränderungen. Neu ins Team rückt für Manfred Braunmüller, der künftig wieder in der zweiten Mannschaft in der Gauoberliga schießen wird, der routinierte Andreas Groll, der zuletzt für Auerhahn Reinhartshausen III in der Gauliga antrat, früher aber schon zum Stamm der „Ersten“ gehört hat.

Nach dem Auftaktderby bekommen es die Reinhartshauser und die Mittelstetter am Sonntag im zweiten Wettkampf jeweils mit starken Konkurrenten zu tun: Die SG Mittelstetten tritt ab 13.30 Uhr gegen den Mitaufsteiger Eichenlaub Zusamzell an, der zu den Mitfavoriten im Kampf um die Meisterschaft zählt. Anschließend schießen die Auerhahnschützen Reinhartshausen ab 15 Uhr gegen den Bayernliga-Absteiger SV 1927 Pfuhl, der mit den ehemaligen Bundesligaschützen Stephanie Baur und Michael Spindler als Meisterschaftsfavorit Nummer eins gilt.

Weit fahren muss zum Saisonauftakt die SG Schwabegg, die von der Schwabenliga Süd in die Schwabenliga Nord umgruppiert worden ist. Sie muss zum Saisonstart nach Minderoffingen im Donau-Ries und trifft dort am Sonntag zunächst ab 11.30 Uhr auf den Ex-Bayernligisten SV Ustersbach/Mödishofen. Ab 13.30 Uhr ist dann die SG 1869 Welden der Gegner der Schwabegger, in dessen Kader es keine Veränderungen gegeben hat.

Die Schwabegger sind von Personalsorgen geplagt

In welcher Besetzung seine Truppe am Sonntag in Minderoffingen antritt, weiß Thomas Glas im Moment noch nicht. Klar ist nur, dass sein Team nicht in Bestbesetzung antreten kann und auf Ersatzschützen zurückgreifen muss.

Der erste Wettkampftag der Schwabenliga Nord im Überblick:

Wettkämpfe in Reinhartshausen

10 Uhr Auerhahn Reinhartshausen – SG Mittelstetten.

11.30 Uhr Eichenlaub Zusamzell – SV 1927 Pfuhl.

13.30 Uhr SG Mittelstetten – Eichenlaub Zusamzell.

15 Uhr Auerhahn Reinhartshausen – SV 1927 Pfuhl.

Wettkämpfe in Minderoffingen

10 Uhr Edelweiß Minderoffingen – SG 1869 Welden..

11.30 Uhr SG Schwabegg – SV Ustersbach/Mödishofen.

13.30 Uhr SG Schwabegg – SG 1869 Welden.

15 Uhr Edelweiß Minderoffingen – SV Ustersbach/Mödishofen.

