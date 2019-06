vor 5 Min.

Der TSV Walkertshofen jubelt

Das Staudenteam holt sich über die Relegation den Aufstieg in die Kreisklasse. Wie der Torjäger Patrick Wolf zum großen Schrecken des Gegners aus Westendorf wird

Von Hieronymus Schneider

Nach 120 Minuten Kampf auf des Messers Schneide kannte der Jubel bei den Spielern, Trainern, Betreuern und der großen Fangruppe des TSV Walkertshofen keine Grenzen. In der zweiten Halbzeit der Verlängerung hatte Goalgetter Patrick Wolf zum zweiten Mal zugeschlagen und den entscheidenden Treffer zum 2:1 und damit den Aufstieg in die Kreisklasse erzielt.

Auf der Sportanlage des TSV Kriegshaber herrschte Endspielstimmung. Beide Vereine waren mit großem Anhang angereist. Die lila gekleideten Anhänger des TSV Walkertshofen und die Westendorfer Fans im grünen Outfit standen sich auf beiden Seiten des Spielfeldes gegenüber und lieferten sich Duelle mit Sprechchören, Gesängen mit Megafon und Trommelverstärkung. Insgesamt 600 Zuschauer sorgten für eine prächtige Kulisse.

Die erste Chance des Spiels hatte Westendorfs Florian Bobinger, der sich auf halblinks durchtankte. Doch dessen Schuss hielt der Walkertshofer Torwart Adrian Dempf sicher. Danach neutralisierten sich beide Teams, Torraumszenen blieben abgesehen von je zwei Halbchancen ziemliche Mangelware. Walkertshofens Torjäger Patrick Wolf wurde von Jonathan Weber in Manndeckung gut bewacht. Fünf Minuten vor der Pause fiel dann der etwas glückliche Führungstreffer für die Westendorfer. Nach einer Ecke von rechts stieg Benedikt Rauch mit dem Kopf höher als Torwart Dempf und nickte den Ball zum 0:1 ins Netz. Tobias Schramm hatte noch vor der Pause die Chance zum Ausgleich, aber der VfL-Keeper Henning Endruweit nahm ihm im Hechtsprung noch den Ball vom Fuß.

Per Volleyschuss unhaltbar in die Torecke gejagt

In der zweiten Halbzeit nahm das Tempo der Begegnung zu. Der Kampf um den Ausgleichstreffer wurde in der 57. Minute belohnt. Fabian Doldi schlug einen Freistoß halbhoch in den Strafraum und Patrick Wolf nahm in volley in der Drehung und setzte den Ball unhaltbar in die Torecke. Wenig später hatten die Westendorfer Pech, als ein Kopfball vom Lattenkreuz zurückprallte. Im Gegenzug lief Patrick Wolf alleine auf den Torwart zu, der hechtete ihm entgegen, erwischte aber diesmal nicht den Ball, sondern das Bein des Stürmers. Schiedsrichter Sebastian Eder zögerte keine Sekunde mit dem Elfmeterpfiff. Wolf trat selbst zum Strafstoß an und zielte zum Entsetzen seiner Fans am rechten Pfosten vorbei. So blieb es beim 1:1 nach 90 Minuten und auch in der ersten Halbzeit der zweimal 15-minütigen Verlängerung.

Das Spiel stand auf des Messers Schneide, die Spannung und die Angst, den entscheidenden Fehler zu machen, stieg von Minute zu Minute an. Patrick Wolf befreite sich mehr und mehr aus der Umklammerung und wollte den vergebenen Elfer wieder gut machen. Erst scheiterte er mit einem Flachschuss am Pfosten, doch in der 110. Minute setzte er einen Querpass des in der 73. Minute eingewechselten Jan Scherer mit scharfem Flachschuss zur 2:1-Führung ins Netz.

Der VfL Westendorf reagierte mit Powerplay, ihr Torwart Endruweit ging bei allen Standardsituationen mit nach vorne in den Walkertshofer Strafraum. Deren Torwart Adrian Dempf kam bei Ecken und Freistößen zwar öfter in Bedrängnis, überstand aber mithilfe der massiven Abwehr alle brenzligen Situationen. Bei einem Konter verfehlte Jürgen Demmel mit einem Weitschuss das leere Tor und dann kam der erlösende Schlusspfiff.

Schnell wurden die Bierduschen herangeschafft

Die Walkertshofer Fans stürmten den Rasen, Trainer Bernhard Vogg und der Sportliche Leiter Florian Wolf lagen sich in den Armen. Schnell wurden Bierduschen herangeschafft und dann feierte die Mannschaft unter der Anzeigetafel mit ihren Fans noch lange diesen Sieg, der dem TSV Walkertshofen den lange ersehnten Aufstieg in die Kreisklasse beschert mit dem Versprechen „Nie wieder A-Klasse“.

TSV Walkertshofen Dempf (Tor); Schorer, Lutz, Maier (67. Demmel), Drexel, Bersch, Wolf, Endres, Schramm (73. Scherer), Doldi, Knoll (87. Kugelmann).

VfL Westendorf Endruweit (Tor); Träger (46. Krämling, 95. Dorfmüller), Rauch, Liess, Schacherl, Schnell, Carrera Fernandez, Reißner (43. Schmidt), Weber, Schuster, Bobinger.

Tore 0:1 Rauch (39.), 1:1 Wolf(57.), 2:1 Wolf (110.).- Schiedsrichter Sebastian Eder - Zuschauer 600

