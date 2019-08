19.08.2019

Drei Medaillen für Karin Michl bei der Europameisterschaft

Klosterlechfeld Mit einer Silber- und zwei Bronzemedaillen kehrte Karin Michl aus Klosterlechfeld von der EM der Ladies im Pool-Billard der DBU (Deutsche Billard-Union) aus Novi Sad (Serbien) zurück.

Im 10-Ball belegte sie den dritten Platz und holte damit die Bronzemedaille. Hier war sie bis zum Halbfinale ungeschlagen geblieben, konnte dann aber nicht mehr an die vorherigen Leistungen anknüpfen. Beim 9-Ball musste sie sich im Halbfinale knapp mit 4:6 geschlagen geben, so dass es auch hier Bronze gab. Ein Spiel um Platz drei gab es bei den Titelkämpfen nicht, so dass zweimal Bronze vergeben wurde.

In der Disziplin 8-Ball lief es dann nicht mehr so gut. Hier musste sich Karin Michl mit Platz neun zufrieden geben.

Im Finale war Karin Michl nicht dabei

Im Teamwettbewerb waren die deutschen Frauen bis zum Finale ungeschlagen, auch wenn es bis dahin teilweise eng war und sie zweimal im Shootout die Nase am Ende vorn hatten. Dabei war das Duell gegen Schweden extrem spannend, da nach der ersten Runde im Shootout Gleichstand herrschte und noch weitere drei Runden erforderlich waren, bis das deutsche Team knapp mit 8:7 gewann. Im Finale, in dem Karin Michl aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei war, verlor man im Shootout und holte Silber.

Auch wenn diesmal kein Gold dabei war, freut sich Karin Michl trotzdem darüber, dass sie mit dazu beitragen konnte, dass Deutschland im Medaillenspiegel bei dieser EM wieder auf Platz eins gelandet ist.

Nun stehen wieder nationale Wettkämpfe auf dem Programm, bei denen Karin Michl sich wieder für die Europameisterschaften qualifizieren möchte. (SZ)

