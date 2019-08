00:03 Uhr

Hundesportler zu Gast in Königsbrunn

Insgesamt 150 Duos aus Mensch und Tier gingen bei der bayerischen Meisterschaft der Hundesportler in Königsbrunn an den Start.

Der GSV Königsbrunn hat die bayerische Meisterschaft und bayerische Jugendmeisterschaft im Turnierhundesport des BLV (Bayerischer Landesverband für Hundesport) ausgerichtet.

Der Himmel war an beiden Wettkampftagen blau und wolkenlos. Rund 150 Hundesportler aus ganz Bayern und ihre Vierbeiner kämpften bei tropischen Temperaturen um die Meisterschaft in den Disziplinen Geländelauf 2000 und 5000 Meter, Vierkampf I, II und III und Combination-Speed-Cup. Der GSV Königsbrunn als ausrichtender Verein hatte alles aufgeboten, um den Sportlern mit ihren Hunden und allen Gästen ein spannendes und angenehmes Turnierwochenende zu bereiten.

Auch über bayerische Meister aus den eigenen Reihen konnte sich der GSV Königsbrunn freuen: In der Altersklasse männlich ab 61 Jahre gewann Roland Trapp mit seinem Hund Any im Geländelauf 2000 und 5000 Meter. In der Altersklasse männlich ab 35 Jahre siegte Axel Fattler mit seinem Hund Happy im Vierkampf II.

Der Präsident des BLV, Dr. Claus Wilimzig, und der Vorsitzende des GSV Königsbrunn, Heinz Abenthum, freuten sich über die Wettkämpfe auf hohem Niveau. Bürgermeister Franz Feigl sprach Grußworte an die Starter und überreichte dem Präsidenten des BLV ein Buch der Stadt Königsbrunn, der sich dafür mit einer Medaille des BLV revanchierte. (AZ)

