vor 24 Min.

Königsbrunner Schüler trumpfen auf

Die Mittelschule schlägt sich beim Landesfinale in Inzell gut

Beim Landesfinale der Schulen in Inzell wurden die bayerischen Meister im Eisschnelllauf/Short Track des Wettbewerbs Jugend trainiert für Olympia ermittelt.

Nachdem die Mädels der Altersklasse IV und Jungs der Altersklasse III der Königsbrunner Mittelschule das Bezirksfinale gewonnen hatten, durften sie in Begleitung der Lehrer Karin Bürger und Günter Garreis zum Landesfinale nach Inzell reisen.

In der Max-Aicher-Arena, in der im Jahr 2019 die Weltmeisterschaft stattfand, erkämpften sich die Mädchen einen starken vierten Platz und die Jungen den siebten Platz. Als Gegner traten zum Teil sehr erfahrene Eisschnellläufer vieler bayerischer Schulen an, zum Beispiel aus Garmisch, Bad Reichenhall, Landshut, Nürnberg, Bayreuth, Selb und München.

Eine starke Platzierung gelang Judith Edenharder im Einzel ihrer Altersgruppe: Sie wurde Erste.

Die Königsbrunner zeigten sich stolz auf ihre Platzierungen und feierten sie als großen Erfolg. Die Mittelschule Königsbrunn wurde beim Landesfinale Eisschnelllauf in Inzell vertreten von:

Altersklasse M IV: Lia-Marie Wenzel, Judith Edenharder, Celina Buchmann, Anna Mrozek

Altersklasse J III: Quentin Edenharder, Manuel Happernagl, Damian Schmiedel, Dennis Kalinko. (SZ)

Themen folgen