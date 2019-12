vor 22 Min.

Positive Bilanz an der Platte

Trotz der Abmeldung von zwei Teams läuft es in Großaitingen gut

Nachdem mehrere Spieler der Tischtennisabteilung des FSV Großaitingen aus verschieden Gründen für den Punktspielebetrieb nicht mehr zur Verfügung standen, konnten statt sechs nur fünf Herren- und zwei Jugendmannschaften für den Spielbetrieb gemeldet werden. Mit dem Umbau der Mannschaften sollten Spielverlegungen wegen Spielerausfällen vermieden werden.

Ein weiterer Aspekt war, die Spielstärke der Mannschaften zu verbessern. So kann die Tischtennisabteilung des FSV Großaitingen zum Ende der Vorrunde in den Bezirksligen und -klassen gute Platzierungen verbuchen.

Die 1. Mannschaft belegt in der Bezirksliga Gruppe 2 einen hervorragenden 3. Platz. Mit 13:7 Punkten liegt sie nur einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Aufgrund der Leistungssteigerung der jungen Spieler in den letzten Wochen ist das Erreichen des Relegationsplatzes keine Utopie.

Die 2. Mannschaft musste verletzungsbedingt zwei Spieler in den letzten Wochen ersetzen. Ohne Rudi Leitmeier und Rainer Volkmann war eine bessere Platzierung als Rang 7 mit 6:12 Punkten in der starken Bezirksklasse A nicht möglich. Nach der verletzungsbedingten Pause steigt Andreas Bissle wieder in den Spielbetrieb ein und verstärkt das Team in der Rückrunde.

Auch die 3. Mannschaft musste mit einem verletzungsbedingten Ausfall und dem Abstellen von Spielern für die 2. Mannschaft in der Bezirksklasse B zurechtkommen. Unter diesen Umständen ist der 7. Platz mit 6:12 Punkten in der Bezirksklasse B positiv zu werten, auf den in der Rückrunde aufgebaut werden kann.

In der Bezirksklasse C erreichte die 4. Mannschaft mit 11:5 Punkten den 3. Platz. Auch sie kann mit einer erfolgreichen Rückrunde den Relegationsplatz durchaus noch erreichen.

Da die 6. Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen wurde, stehen für die 5. Mannschaft in der Bezirksklasse D zwölf Spieler aller Altersklassen zur Verfügung. Der 4. Platz mit 8:6 Punkten ist ohne Spielerausfälle noch verbesserungsfähig.

Als Aufsteiger in die Bezirksoberliga Gruppe 2 musste die 1. Jugendmannschaft gegen die Besten im Bezirk Schwaben-Süd erst einmal Lehrgeld bezahlen. Die knappen Ergebnisse schmälern nicht die gute Jugendarbeit der Abteilung.

Dies unterstreicht die Platzierung der 2. Jugendmannschaft. Sie belegt ungeschlagen den 1. Platz in der Bezirksklasse Gruppe 5. Alle Spieler können positive Ergebnisse vorweisen. Ungeschlagen blieb der zum BTTV-Kader gehörende Daniel Heidler.

Gemeinsam mit dem BTTV und der Grundschule Großaitingen hat die Abteilung eine Werbeaktion für den Tischtennissport durchgeführt. Insgesamt nahmen 150 Kinder teil. Mit dem Ergebnis von 14 Neuanmeldungen wurden alle Erwartungen übertroffen. Diese Aktion wird von Verbandsseite als Vorbildaktion gehandelt.

Zurzeit werden 39 Kinder und Jugendliche von vier Übungsleitern und Helfern trainiert.

Nicht nur die Jugendarbeit wird großgeschrieben, die Abteilung bietet auch Hobbyspielern eine Heimat. Zwölf begeisterte Teilnehmer kommen jeweils am Mittwoch von 19:30 bis 22 Uhr zum gemeinsamen Spiel. (SZ)

