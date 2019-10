Warum sich Sportvereine wandeln müssen

Plus Die Menschen in Deutschland werden immer älter, und damit steigt die Nachfrage nach Kursen für Senioren. Wie die Vereine in der Region darauf reagieren.

Deutschland wird immer älter: Schon jetzt ist jeder Zweite über 45 und jeder Fünfte über 66 Jahre alt. Und weil die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation nach und nach ins Rentenalter kommen, wird sich dieser Trend noch verstärken. Das merken auch die Sportvereine, wo immer mehr Kurse zum Thema Gesundheits- und Seniorensport nachgefragt werden.

„Die Vereine müssen sich wandeln“, fordert Loni Becht, stellvertretende Vorsitzende des Bezirks Schwaben im Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV). Die Schwabmünchnerin will nicht an der jahrzehntelang bewährten Struktur mit den verschiedenen Abteilungen rütteln: „Das ist schon in Ordnung so, aber die Vereine müssen darauf reagieren, dass die Menschen immer älter und beispielsweise Herz-Kreislauftraining immer beliebter wird. Da sind dann eher einzelne Kurse gefragt und kein dauerhaftes Angebot.“

Kommerzielle Konkurrenz für die Vereine

Wichtig sei in Sachen Gesundheitssport vor allem, gute Übungsleiter zu finden. Doch das ist für die Vereine gar nicht so einfach, denn sie sind nicht die einzigen, die diese Kurse anbieten. Loni Becht: „Die Volkshochschulen sind da aktiv, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass wir als Vereine mit denen enger zusammenarbeiten könnten. Im Augsburger Raum gibt es schon gelungene Beispiele für solche Kooperationen.“ Und der kommerziellen Konkurrenz wie Fitness-Studios müssten sich die Vereine dann halt stellen, so Becht.

In ihrem Heimatverein TSV Schwabmünchen gibt es mehrere neue Angebote in Sachen Gesundheitssport:Das ATP-Training (Alltags-Trainings-Programm) ist vor allem für Menschen ab 60 gedacht, die lange keinen Sport mehr getrieben haben. Dort geht es darum, typische Alltagstätigkeiten wie Treppensteigen, Sitzen oder Tragen besser zu bewältigen. Trainiert werden Alltagssituationen, wobei es vor allem darauf ankommt, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination zu verbessern. „Auch das Gesellige soll dabei nicht zu kurz kommen“, sagt Loni Becht, die beim TSV Schwabmünchen auch für den Bereich Gesundheitssport zuständig ist. Außerdem bietet der Verein Kurse zu Haltungs- und Bewegungstraining sowie Herz-/Kreislauftraining an. Alle drei Angebote starten im November; weitere Infos gibt es bei der Geschäftsstelle des TSV Schwabmünchen unter Telefon 08232/4130.„Weil sowohl die Kurse als auch die Übungsleiter zertifiziert sind, ist ein Zuschuss von der Krankenkasse möglich“, so Loni Becht. Wer einen solchen Kurs mitmacht, muss auch nicht im Verein sein. Für Mitglieder ist er allerdings günstiger.

Was die Vereine bieten

Auch bei den anderen Großvereinen in der Region ist man in Sachen Gesundheitssport aktiv. „Wir haben so etwas selbstverständlich im Angebot, und das seit vielen Jahren“, sagt Siegfried Steinhart, Vorsitzender des TSV Königsbrunn. „Bei uns gibt es Herzsport-Angebote, die bei einer entsprechenden ärztlichen Verordnung kostenlos sind, aber auch zertifizierte Kurse, bei denen ein Kassenzuschuss möglich ist.“ Hier finden Interessierte weitere Infos auf der Webseite des Vereins (www.tsv-koenigsbrunn.de) oder auf der Geschäftsstelle unter Telefon 08231/323380.

Loni Becht, stellvertretende Vorsitzende des Bezirks Schwaben im Bayerischen Landes-Sportverbands BLSV und beim TSV Schwabmünchen für das Thema Gesundheitssport zuständig. Bild: Norbert Staub

Der TSV Bobingen hat eine eigene Abteilung für Gesundheitssport. „Da gibt es Angebote wie Koronarsport, eine Brustkrebs-Sportgruppe oder Gruppen für Menschen, die an Osteoporose oder Wirbelsäulen-Einschränkungen leiden“, so der Vorsitzende Klaus Förster. Auch die Turnabteilung bietet einiges für die Generation 60plus oder Gesundheits-Kurse wie Wirbelsäulengymnastik an: „Da ist eigentlich fast jeden Tag was geboten“, so Förster. Infos gibt es auch hier auf der Webseite (www.tsvbobingen.de) oder auf der Geschäftsstelle unter Telefon 08234/902426.

Ist das Thema Gesundheitssport nur etwas für Großvereine? „Nein, widerspricht Loni Becht: „Ein kleiner Verein auf dem Dorf kann vielleicht keine drei Kurse, sondern nur einen anbieten. Aber es gibt auch kleinere Vereine wie den FSV Großaitingen, die ein vorbildliches Angebot in Sachen Gesundheitssport haben.“