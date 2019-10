12:46 Uhr

Zwei deutliche Niederlagen für Großaitingen

Die Luftgewehrmannschaft der Singoldschützen Großaitingen verliert ihre ersten Begegnungen in der Bayernliga. Eine Schützin aber präsentierte sich gut in Form.

Ziemlich holprig ist der Start der ersten Luftgewehrmannschaft der Singoldschützen Großaitingen in die neue Saison in der Gruppe Südwest der Bayernliga verlaufen. Zum Auftakt gab es zwei Niederlagen mit jeweils 1:4 Punkten vor heimischem Publikum.

Dabei hatte sich das Team um den Mannschaftsführer Fridolin Mayr jun. gegen SV Eichenlaub Maria Steinbach durchaus berechtigte Chancen ausgerechnet. Doch gegen das Kellerkind der letzten Saison konnte nur die routinierte Barbara Bleicher an Position eins mit starken 393 zu 390 Ringen gegen Jaqueline Gegler punkten. Der Großaitinger Neuzugang Robin Wagner an Position zwei erreichte bei seinem Bayernligadebüt mit 384 Ringen seinen letztjährigen Bezirksligadurchschnitt, aber gegen die 393 Ringe seiner Gegnerin Carina Roglmeier blieb er chancenlos. Dem Punktgewinn am nächsten kam noch der für Großaitingen schießende Reinhartshauser Florian Drexel mit 381 Ringen. Seine Gegnerin Verena Mendler, die ihr Programm mit 99 Ringen beendete, kam ebenfalls auf 381 Ringe. Es folgte ein Stechen für die beiden Schützen, bei dem die ersten beiden Schüsse noch ringgleich waren. Beim dritten Schuss zeigte die Schützin aus Maria Steinbach die stärkeren Nerven und sicherte sich mit zehn zu acht Ringen gegen den Großaitinger den Punkt für ihre Mannschaft.Bei den beiden anderen Einzelbegegnungen unterlag sowohl Simon Mayer (379:388 Ringe gegen Carmen Faller) als auch Fridolin Mayr jun. (377:388 Ringe gegen Julia Hörmann) deutlich.

Hochklassiges Kopf-an-Kopf-Rennen

Bei der zweiten Begegnung des Tages trat der SV Pfeil Vöhringen II mit zwei Ersatzschützen, die bisher noch keine Ergebnisse in der Setzliste vorweisen konnten, in Großaitingen an. Das ließ die Singoldschützen zunächst aufhorchen. Barbara Bleicher lieferte sich gegen Dominik Schwarzer aus Vöhringen auf Position eins ein hochklassiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide starteten ihren Wettkampf mit 100 Ringen, und nach der dritten Serie lag die Großaitingerin mit einem Ring in Führung. Diese Führung verteidigte sie bis zum 37. Schuss. Buchstäblich auf den letzten Metern kamen ihr zwei 9er dazwischen, sodass sie sich dem Vöhringer am Ende mit 394:395 Ringen geschlagen geben musste. Den Großaitinger Ehrenpunkt holte Florain Drexel mit starken 389 Ringen gegen Markus Mair mit 360 Ringen. Sowohl Robin Wagner (382:392 Ringe gegen Josefin Weber) als auch Simon Mayer (381:391 Ringe gegen Josephine Glogger-Hönle) waren chancenlos in diesem hochklassigen Duell. Fridolin Mayr jun. unterlag Michelle Scheufele mit 370:372 Ringen und blieb damit deutlich hinter seinen Erwartungen zurück.

Die Ergebnisse der beiden anderen Begegnungen in Großaitingen: SV Pfeil Vöhringen II - Kgl. prv. FSG Kempten II 3 : 2, SV Eichenlaub Maria Steinbach - Kgl. prv. FSG Kempten II 4 : 1. Angeführt wird die Tabelle nach den ersten beiden Wettkämpfen von der Frauenpower aus Maria Steinbach und den Schützen aus Mertingen. Die Singoldschützen Großaitingen sind zusammen mit Offingen am Tabellenende zu finden.

Schon in zwei Wochen haben die Singoldschützen die Gelegenheit, in Mertingen die Scharten des ersten Wettkampftages wieder auszuwetzen. (SZ)

