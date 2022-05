PSV Königsbrunn verpasst den Aufstieg knapp

Als Neuling in der Bezirksoberliga hat das Tischtennis-Team des PSV Königsbrunn den erneuten Aufstieg nur knapp verpasst. Ein Spieler ragte heraus.

Nach dem 8:8-Unentschieden gegen den Kissinger SC ging es für die Tischtennis-Herren des Polizei SV Königsbrunn zur DJK Augsburg Nord, bei der man sich schwertat. So konnten die starken Doppel der PSVler mit Malchow/Oswald und Kienle/Weiser zwar gewinnen, in der ersten Einzelrunde blieb es jedoch sehr ausgeglichen, und lediglich Enrico Malchow und Daniel Oswald konnten Punkte zum Zwischenstand von 5:4 beisteuern. Anschließend punkteten die beiden nochmals, außerdem Patrick Kienle und Daniel Weiser. Beim Stand von 8:5 für die Königsbrunner mussten sich Dominik Hartmann und Siegried Stramm geschlagen geben, ehe das Schlussdoppel Malchow/Oswald klar mit 3:0 den engen 9:7-Auswärtserfolg sichern konnte.

Im letzten Heimspiel schlug die Mannschaft um Kapitän Patrick Kienle den SC Siegertshofen II überraschend hoch mit 9:2. Somit beenden die PSVler die Punktrunde mit dem dritten Tabellenplatz, mit dem man als Aufsteiger sehr zufrieden sein kann. Besonders erfreulich ist der Zugewinn von Dominik Hartmann, der zu Rückrunde zum PSV wechselte.

Patrick Kienle, Enrico Malchow, Daniel Oswald, Daniel Weiser, Dominik Hartmann, Constantin Groß, Daniel Ruder, Korbinian Kranzfelder, Jonas Masuch (ebenso zur Rückrunde zum PSV gewechselt), Hans-Jörg Haug, Siegried Stramm, Jürgen Schedl und Andreas Göschl können mit Coach Jürgen Heuberger zuversichtlich in die Zukunft schauen und sich auf weitere spannende Spiele in der Bezirksoberliga freuen. Mit 13:5 Punkten (Auftaktniederlage in Thannhausen, Niederlage gegen Balzhausen und Unentschieden gegen Kissing) müssen sich die PSVler sich nicht verstecken, lediglich der Kissinger SC (16:2) und die TSG Thannhausen II (15:3) sind besser.

Bester Einzelspieler der Liga war Patrick Kienle mit 15:3-Einzelsiegen, Enrico Malchow mit 10:4-Einzelerfolgen ist der viertbeste Spieler der Liga und Daniel Oswald der sechstbeste Spieler.

Starke Pokalrunde des PSV Königsbrunn

Gut lief es auch in der Pokalrunde für die Herren 1. Nach Siegen gegen TTC Langweid III (4:1-Sieg durch Kienle/Malchow/Weiser), SC Athletik Nördlingen (4:1-Sieg durch Kienle/Malchow/Weiser), TSV Wemding (4:0- Sieg durch Kienle/Oswald/Hartmann) konnten Patrick Kienle, Daniel Oswald, Daniel Weiser und Dominik Hartmann beim Final-Four (Ausrichter TSG Thannhausen) starten.

Gegen den Ligakonkurrenten und bereits in die Landesliga aufgestiegenen Kissinger war diesmal nichts zu holen, hier mussten sich Kienle/Oswald/Weiser deutlich mit 1:4 geschlagen geben. Lediglich das Doppel konnten die PSVler für sich entscheiden. Gegen den Stadtrivalen vom TSV Königsbrunn II konnten Kienle/Weiser/Hartmann 4:2 siegen, die TSG Thannhausen konnte selbst leider nicht antreten. Somit sicherten sich die PSV-Herren den zweiten Platz im Pokalwettbewerb. (AZ)