Untermeitingen

vor 16 Min.

1000 Euro Schaden nach Parkrempler in Untermeitingen

Vom Verursacher oder der Verursacherin keine Spur: Am Samstag wurde das Auto einer Frau in Untermeitingen an Stoßfänger und Kotflügel beschädigt.

Beschädigt worden ist am Samstag das Auto einer Frau in Untermeitingen. In der Sachsenstraße war es laut Polizei ordnungsgemäß geparkt. Der Tatzeitraum ist klein: Zum Schaden kam es zwischen 12 und 12.15 Uhr. Das Schadensbild deutet darauf hin, dass der bislang unbekannte Verursacher beim Rangieren oder Vorbeifahren den Wagen der Geschädigten streifte. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei Schwabmünchen an die Rufnummer 08232/9606-0. (AZ)

