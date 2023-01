Das neue Ferienheim der Untermeitinger Wanderfreunde liegt im Pitztal

Zur Vertragsunterschrift kam der Vermieter extra nach Untermeitingen. Was die neue Berghütte im Pitztal zu bieten hat.

Nachdem der Pachtvertrag der Lähner Alm in Österreich/ Tirol nach zehn Jahren bereits 2021 auslief, konnte jetzt nach langer und umfangreicher Suche das neue Ferienheim der Berg- und Wanderfreunde Untermeitingen bezogen werden. Das Haus liegt auf einer Höhe von 1451 Meter am Rande von Jenzens direkt neben dem Hochzeiger im Pitztal. Trotz der längeren Anfahrt und der im Winter bestehenden Schneekettenpflicht wird der Gast mit einem wunderschönen Ausblick auf die Berge belohnt.

Während der Vertragsunterzeichnung durch (von links) den Vorsitzenden Wolfgang Ebner, daneben Vermieter Roman Kögel und die Vorstandsmitglieder Marianne Volkmann, Harald Pechmann und Annelen Ebner. Foto: Jürgen Schmidt

Das Tourismusangebot in der Region ist für alle Interessenlagen ausgebaut und viele Einrichtungen lassen sich insbesondere für Familien gut nutzen. Das Gebäude mit seinen 132qm ist älteren Baujahrs und renoviert. "Das Interieur gefällt uns sehr gut, weil wir das Gefühl haben, dass wir uns tatsächlich in einer Hütte aufhalten", so Vorsitzender Wolfgang Ebner.

Neun Zimmer für bis zu 25 Personen

Da das Ferienhaus schon immer als solches genutzt wurde, ist es vollständig mit Möbeln eingerichtet. Es stehen auf zwei Stockwerken neun Zimmer, zwei Toiletten und zwei Duschräume für bis zu 25 Personen zur Verfügung. Das ist deutlich mehr als bisher auf der Lähner Alm. Die Küche ist großzügig gestaltet und bietet einen direkten Zugang zum Aufenthaltsraum. Hier muss allerdings auf den allseits beliebten Holzofen "Buller Ján", der bisher einen Gemütlichkeitsfaktor darstellte, verzichtet werden. Dafür ist das komplette Haus mit einer komfortablen Ölzentralheizung ausgestattet. Für Gäste, die mit eigenem Auto anreisen, stehen allerdings nur vier Parkplätze vor dem Haus zur Verfügung, hier war man bisher sehr verwöhnt.

Einweihungsfest und eine Bergmesse sind geplant

Der Vermieter Roman Kögel reiste extra nach Untermeitingen an, um auf der Jahresabschlussfeier den Pachtvertrag für drei Jahre mit einer Option auf Verlängerung zusammen mit dem Vorsitzenden der Wanderfreunde Wolfgang Ebner zu unterzeichnen. Jetzt kann der Rest des Umzuges vollzogen werden und der Vorstand kann daran gehen, die Räumlichkeiten nach den eigenen Bedürfnissen des Vereins zu gestalten.

Vorsitzender Wolfgang Ebner (links) mit Vermieter Roman Kögel nach der Vertragsunterzeichnung. Foto: Jürgen Schmidt

Sobald alles steht, sind ein Einweihungsfest und eine Bergmesse geplant. Ebner geht davon aus, dass ab April des Jahres die eigenen Mitglieder und Mitglieder der befreundeten Vereine wieder ihre Übernachtungen neu buchen können. Gerne werden zukünftig auch neue Mitglieder mit Kindern aufgenommen.

