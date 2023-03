Der Fastenprediger redet den Untermeitingern ins Gewissen

Beim Starkbierfest des Musikvereins Untermeitingen zieht der Barnabas vom Leder. Auch das Verhältnis von Untermeitingen und Schwabmünchen nimmt er aufs Korn.

Mit einer echten Kutte aus dem Franziskanerkloster zog Franz Rieder unter den Klängen des bayerischen Defiliermarsches als Bruder Barnabas zur Fastenpredigt ein. „Ja, was kann's Schöneres geben, als in Untermeitingen zu leben“, waren seine ersten Worte.

Rieder, der Vorsitzende des Musikvereins, verstand es in der Rolle des Fastenpredigers meisterhaft, Anekdoten aus dem Gemeindeleben mit Ereignissen aus der großen Politik und dem Weltgeschehen humorvoll auf den Punkt zu bringen. Ein Thema war der Lechpark. Als er verkauft wurde und eine Wiederbelebung im Raum stand, hätte sich Bürgermeister Schropp schon gefreut, dass der "Fluch des Leerstehens" endlich vorbei sei, und er hätte gedacht, dass er wieder Freikarten bekomme wie bei der Eröffnung der Swingerclubs. Barnabas ging in seiner Fastenpredigt auch auf die Kritik des Schwabmünchner Einzelhandels ein Der befürchtete nämlich, dass Kunden abwandern könnten. Dabei wisse doch jeder, so Barnabas: "Untermeitingen ist das Zentrum der Zukunft." Und was sei das Schönste an Schwabmünchen? "Die Straße nach Untermeitingen."

Mit dem Radl im Kofferraum

Auch die Energiewende schnitt Barnabas an. Er erinnerte an den Bürgermeister, der die Gemeinderäte aufforderte, künftig mit dem Fahrrad zu Sitzungen zu kommen. Ein Vertreter der Grünen hätte daraufhin gemeint, dass er das schon versucht habe. Aber das Rad scheppere immer im Kofferraum. Dass die grüne Mitte im Ort so langsam fertig werde, würdigte Barnabas als eine sensationelle Entwicklung. "Bei den vielen Projekten, die dort noch angedacht sind, und den explodierenden Kosten lässt sich vielleicht noch neben dem Kiesberg, der für Wintersportler sein soll, eine Aprés-Ski-Hütte hinstellen." Dort könne dann Zweiter Bürgermeister Manfred Salz alte Platten auflegen.

Mit dem Schwiegermutter-Lied verabschiedete sich der Fastenprediger nach weiteren Sprüchen. Dazu holte er sich die Lechfeldsänger zur Verstärkung. Mitglieder der Blaskapelle spielten zum Schlussbild zünftig auf.