Diesel-Dieb zapft Lastwagen an

Der Schden beträgt etwa 450 Euro. Die Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person hat aus einem Lastwagen etwa 270 Liter Diesel im Wert von etwa 450 Euro abgezapft. Der Laster war am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 4.45 Uhr in der Ulrichsstraße in Untermeitingen geparkt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)