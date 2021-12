Untermeitingen

vor 50 Min.

"Dorfladenbox": Regionaler Hofladen mit App-Zugang für Untermeitingen

In Untermeitingen steht nun eine Dorfladenbox: Ein Selbstbedienungsladen mit regionalen Produkten. Der Einkauf funktioniert per App auf dem Smartphone.

Plus In Untermeitingen können Kunden bald per App regionale Produkte kaufen. Die Dorfladenbox ist die erste ihrer Art in Deutschland. Wie der Mini-Supermarkt in die Gemeinde kam und wie der Einkauf funktioniert.

Von Victoria Schmitz

Regionale Lebensmittel werden immer beliebter, doch häufig dauert der Einkauf: Die Eier gibt es um die Ecke, die Kartoffeln eine Straße weiter und den Milchautomaten im Nachbardorf. Durchschnittlich acht Hofläden müssten aufgesucht werden, um einen Wocheneinkauf zu erledigen, behauptet ein österreichisches Start-up. Doch das soll sich in Untermeitingen bald ändern. Die Lechfeld-Gemeinde bekommt eine "Dorfladenbox": Das ist ein kleiner Selbstbedienungsladen, der die Produkte von umliegenden Direktvermarktern gesammelt anbietet.

