Geparktes Auto in Untermeitingen beschädigt

Eine unbekannte Person hat in Untermeitingen ein Auto angefahren und ist geflohen. Die Polizei hat eine Idee, welches Fahrzeug den Schaden verursacht hat.

Die Polizei sucht nach einer Person, die in Untermeitingen ein geparktes Auto beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht hat. Laut Bericht hatte die Besitzerin ihren Wagen am Samstag zwischen 15.30 und 18.30 Uhr im Lechring auf einem Parkplatz am Straßenrand abgestellt. In dieser Zeit wurde er an der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der oder die Verantwortliche kümmerte sich aber nicht um den Unfall.

Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. "Das Schadensbild deutet darauf hin, dass der Schaden durch einen Kleintransporter oder zumindest durch ein größeres Fahrzeug verursacht wurde", heißt es im Polizeibericht. Zeugen des Unfalls sollen sich unter Telefon 08232/96060 bei der Polizei melden. (AZ)