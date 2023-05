Heimliche Fahrstunde: 45-Jährige übt für die Prüfung

Die Polizei bremste in Untermeitingen eine ungewöhnliche Fahrstunde aus. Am Steuer saß eine 45-jährige Frau, die eigentlich kurz vor der Führerscheinprüfung steht.

Durchgefallen: Mit der Führerscheinprüfung dürfte es erst einmal vorbei sein. Eine 45-Jährige übte am Sonntagmorgen in der Lagerlechfelder Straße in Untermeitingen. Wie sich herausstellte, wollte sie für die anstehende Prüfung üben.

Ein Autofahrer wunderte sich über die Frau am Steuer und dachte, dass sie gesundheitliche Probleme haben könnte. Sie fiel vor allem wegen ihrer unsicheren Fahrweise auf. Außerdem fuhr der Wagen langsam und blieb immer wieder stehen. Auf dem Beifahrersitz saß der 50-jährige Fahrzeughalter. Er wollte sich scheinbar als Fahrlehrer betätigen.

Polizei bremst die Fahrschülerin in Untermeitingen aus

Die unerlaubte Fahrstunde wurde gestoppt, als die Polizei erschien. Die Fahrschülerin und ihr Beifahrer bekommen nun Ärger: Sie müssen sich wegen eines Vergehens des Fahrens beziehungsweise des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. (AZ)