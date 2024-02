Untermeitingen

vor 16 Min.

Nach Kollision in Untermeitingen laufen Betriebsstoffe aus

Zu einem Unfall kam es am Donnerstagnachmittag bei Untermeitingen.

Am Donnerstagnachmittag kommt es in Untermeitingen zu einem Unfall. Die Feuerwehr beseitigt Betriebsstoffe, die in erheblichen Mengen ausgelaufen sind.

Zu einem Unfall, bei dem Betriebsstoffe ausgelaufen sind, ist es am Donnerstagnachmittag in der Lagerlechfelder Straße in Untermeitingen gekommen. Laut Polizei kollidierten zwei Autos. Eine Person sei zur Überprüfung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung der Betriebsstoffe, die auf die Fahrbahn gelaufen sind. (AZ)

Themen folgen