Untermeitingen

07:00 Uhr

Neubau oder Erweiterung: Der Untermeitinger Grundschule fehlt es an Platz

Plus Der Bedarf an Ganztagsbetreuung in der Untermeitinger Grundschule wird höher. Auch die Schülerzahlen nehmen zu. Doch das Gebäude ist dem Anstieg nicht gewachsen.

Von Victoria Schmitz

Immer mehr Eltern bringen ihre Kinder zur Betreuung in die Kita oder in den Hort. Doch vielerorts reichen die Räumlichkeiten nicht mehr aus. So auch in Untermeitingen. "Ein Thema, das wohl jede Kommune in Deutschland bewegt, nicht nur uns", erklärte Bürgermeister Simon Schropp in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen