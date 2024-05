Untermeitingen

14:13 Uhr

Schlechter Freinachtscherz: Jugendliche beschmieren Anwesen mit Lack

Mehrere Personen haben in der Freinacht öffentliche wie auch private Einrichtungen in der Röthstraße und Umgebung mit verschiedenfarbigem Lackspray besprüht.

Von Schmierereien mit Lack in der Freinacht betroffen sind Einrichtungen in der Röthstraße in Untermeitingen.

Mehrere Personen haben in der Freinacht öffentliche wie auch private Einrichtungen in der Röthstraße und Umgebung mit verschiedenfarbigem Lackspray besprüht. Nach aktuellem Kenntnisstand entstand dadurch ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen konnte bereits ermitteln, dass Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren für die Sachbeschädigungen verantwortlich sind. Es ist aber nicht auszuschließen, dass der Polizei noch nicht alle Beschädigungen bekannt sind. Die Anwohner in diesem Gebiet werden daher gebeten ihr Eigentum auf entsprechende Verschmutzungen zu überprüfen und diese der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 mitzuteilen.

