Untermeitingen

vor 48 Min.

Untermeitinger Archivar rätselt über alte Fotos

Dieses Foto wurde vermutlich im Altlandkreis Schwabmünchen aufgenommen. Anton Zott hat es in einem alten Fotoalbum entdeckt. Doch wo genau das Bild entstanden ist, weiß der Archivar nicht.

Plus Anton Zott arbeitet ehrenamtlich für das Gemeindearchiv in Untermeitingen. Er will historische Bilder für die Nachwelt bewahren. Doch nicht immer kann er die Rätsel der Geschichte lösen.

Von Felicitas Lachmayr

Wenn ihm ein altes Foto in die Hände kommt, beginnt er zu suchen - nach Hinweisen, Namen oder Orten. Anton Zott will bewahren, was häufig vergessen wird: Die Geschichte im Kleinen. Wie haben die Menschen im südlichen Landkreis vor 100 Jahren gelebt, welche Feste haben sie gefeiert, welche Ereignisse waren ihnen ein Foto wert?

