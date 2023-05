Stromausfall: Walkertshofen, Langenneufnach und Fischach betroffen

Vermutlich hat ein Baum für den zum Teil mehrstündigen Ausfall in Teilen der Stauden gesorgt. Die Ursache ist noch nicht ganz klar.

In Walkertshofen und Langeneufnach sowie in kleineren Teilen von Fischach fiel in der Nacht auf Samstag der Strom aus. Laut den Lechwerken begann der Stromausfall um 0.30 Uhr. Gegen 1.30 Uhr sei ein Großteil der Haushalte wieder mit Strom versorgt gewesen. In Walkertshofen habe es etwas länger gedauert, bis alle Haushalte wieder komplett am Netz waren.

Baum war die Ursache

Derzeit geht der Stromversorger davon aus, dass ein Baum in der Nähe einer Mittelspannungsleitung bei Oberrrothan die Leiterseile berührt hat und dadurch der Stromausfall verursacht wurde. Jüngst kam es durch Unwetter zu Stromausfällen. (mcz)

