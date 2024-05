Sarah Straub berührt die Herzen der Zuhörer

Der Wehringer Musikverein bietet „Ein Mehr an Kultur“ mit der schwäbischen Liedermacherin, Psychologin und Autorin.

Der Musikverein Wehringen hat sich in diesem Jahr „Ein Mehr an Kultur“ auf die Fahnen geschrieben und mit dem Liederabend mit Sarah Straub gleich einen Volltreffer gelandet.

Die charmante und vielseitige Liedermacherin und Pianistin verbindet ihre klare Stimme mit berührenden Texten, in denen sie das Leben in all seinen Facetten und gerade auch in schweren Momenten als vorbehaltlos schön beschreibt. Und Sarah Straub weiß, wovon sie singt, denn schließlich ist sie von Beruf promovierte Psychologin an der Uniklinik Ulm in der Forschungsabteilung zur Demenzkrankheit.

Musik wurde ihr in die Wiege gelegt

Ihre musikalische Karriere begann sie schon von Kindesbeinen an, schließlich war ihr Vater Dirigent und Instrumentallehrer. „Ich habe immer beides als Beruf angesehen und gleich wichtig genommen“, sagte die aus dem kleinen Dorf Holzheim bei Gundelfingen stammende Künstlerin. Bei den Ansagen ihrer Lieder verfiel sie oft sehr sympathisch in den schwäbischen Heimatdialekt. Andreas Jähnert, der Musikvereinsvorsitzende, überraschte Sarah Straub mit der Einladung ihrer Kindergärtnerin Karola Herzog in den Wehringer Bürgersaal.

Persönliche Erfahrungen verarbeitet

Die Botschaften ihrer Lieder beruhen auf sehr persönlichen Erfahrungen. So erinnert sie sich an glückliche Stunden mit einem früh verstorbenen Freund bei „Schokoeis mit Sahne“ oder an ihre Oma und ihren Schwiegervater und wie sich diese in ihrer Demenz veränderten. Die Erfahrung mit der Oma hat Sarah Straub auch in ihrem Sachbuch „Wie meine Großmutter ihr Ich verlor“ mit Hilfen für begleitende Angehörige niedergeschrieben.

Sie arbeitet mit Konstantin Wecker zusammen

Ihre Nähe zum Liedermacher Konstantin Wecker, mit dem sie viele gemeinsame Auftritte verbindet, offenbarte sie mit dessen Lied „Das ganze schrecklich schöne Leben“ und der ersten gemeinsamen Single „Ohne Dich kann ich nicht sein“. Dieses Lied sang Sarah Straub gemeinsam mit dem Gitarristen Andreas Schmidt, der sie auf ihrer „Keine-Angst-Tour“ begleitet. Der Augsburger Musiker präsentierte auch seinen eigenen Song „Zwischen uns“. Sarah Straub kann sich auch herrlich über Ungerechtigkeiten während der Corona-Pandemie oder über einen falschen Freund aufregen. Aber am Ende bleibt als Credo, dass das Leben ein einziger schöner Moment ist.

