Tausende Besucher kommen zum Jubiläumsumzug nach Wehringen

Unter dem Motto "50 Jahre Höhenflug" feiert der Wehringer Faschingsclub dieses Jahr sein Jubiläum. An die 12.000 Besucher säumen die Straßen.

Lautstark läutete die Trommelgruppe Pica Pau den Faschingsumzug Wehringen am Sonntagnachmittag ein. Gleich nach dem Sicherungsfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr kamen die zahlreichen Fußgruppen. Darunter der Wehringer AWO-Kindergarten, die Garde der Singoldfunken, die Wilden Weiber, die Kindergarde Klosterlechfeld und der Gartenbauverein Wehringen. Ob Waldgeister (Lechfelder Fasenachtskrampf), Smileys oder wilde Kulhanek- (Märchenbühne Don Bosco)-Hexen, Geister und Zauberer waren beim Umzug ebenso vertreten wie wilde Tiere, Robin Hood oder ganz besondere Baustellen. Zahlreiche große Faschingswagen sorgten für laute Partymusik und gute Stimmung, die meisten begleitet von zahlreichen Fußgruppen, Garden oder Showtanzgruppen und vielen, vielen faschingsbegeisterten Mitstreitern.

19 Bilder So bunt war der Faschingsumzug in Wehringen Foto: Anja Fischer

Der Fasching zeigte sich in Wehringen schließlich auch von seiner besten, lustigsten und buntesten Seite – auch bei den Besuchern: Nur wenige waren nicht verkleidet, kostümiert, geschminkt oder wenigstens mit einem bunten Hütchen oder Faschingsaccessoires unterwegs. Wer dabei war, freute sich, endlich wieder mit allen Fasching feiern zu können. Das zeigte sich auch in den Besucherzahlen. Weit über 12.000 Besucher, so schätzt der Faschingsclub, waren es, die sich entlang der Umzugsstrecke eingefunden hatten. Weil die Parkplätze bald überfüllt waren und etliche Gäste weiter weg parken mussten, begann der Umzug mit einer rund zehnminütigen Verspätung. Ein Tribut an die weiteren Laufstrecken der Faschingsnarren, die sich dadurch aber nicht vom bunten Treiben abhalten ließen.

Mehr als 12.000 Besucher beim Faschingsumzug in Wehringen

"Das ist der absolute Wahnsinn", freute sich der Erste Vorsitzende des Faschingsclubs Wehringen, Franz Schneider. "Die Leute sind alle gekommen, das Wetter hat trotz schlechter Voraussagen mitgespielt – das ist der beste Jubiläumsumzug für unser 50-Jähriges!" Auch wenn nicht alles reibungslos verlief, weil etwa die Lautsprecherakkus nicht bis zum Ende der Begrüßung aller 33 Umzugsteilnehmer durchhielten. Die Begeisterung war nicht nur wegen der vielseitigen Fußgruppen und der mit verschiedenen Themen gestalteten Wagen groß. Es wurde auch das gefeiert, wofür der Wehringer Fasching bekannt ist: ein Familienfasching, bei dem Menschen aller Altersgruppe und jeden Standes friedlich miteinander Spaß hatten.

Nach dem Umzug war noch lange nicht Schluss: In der Wehringer Turnhalle und im Barzelt auf dem Rathausplatz ging es noch lange hoch her. "50 Jahre Höhenflug" lautete das Jubiläumsmotto des Faschingsclubs Wehringen. Dieser erste Fasching und Umzug nach den Corona-Jahren macht Hoffnung darauf, dass noch viele weiter folgen. Auch die Bobinger Polizei war zufrieden mit den Faschingsnarren. Der Umzug sei sehr friedlich verlaufen, hieß es von dort.