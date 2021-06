EM-Kommentator Florian Naß bringt eine zweite Ebene ins Spiel

Mit seinem Kommentar bei der Fußball-EM 2021 hob sich ARD-Reporter Florian Naß von seinen Kollegen ab. Dabei kommt er ursprünglich von einer anderen Sportart.

Dass er die Namen des tschechischen Spielers Coufal nicht ganz richtig ausgesprochen hat, kann man Florian Naß verzeihen. Der ARD-Reporter, Kommentator beim Spiel der Tschechen gegen England, reiht sich damit ein bei den deutschen Sportreportern und Sportreporterinnen, die (wie übrigens beim Augsburger Torhüter Tomas Koubek auch) das "ou" fälschlicherweise als "u" artikulieren. Der Coufal wird also nicht wie der "Zufall" ausgesprochen, abgesehen von dieser Marginalie hob sich der 53-Jährige Naß jedoch in mehreren Situationen von seinen Kolleginnen und Kollegen ab.

Bei der Fußball-EM 2021 bringt Kommentator Florian Naß einen Mehrwert

So ist den meisten Fans bereits aufgefallen, dass die Engländer zwar ohne Punktverlust durch die Gruppenphase gekommen sind, angesichts ihres Potenzials jedoch allenfalls besseren Durchschnitt verkörpern. Naß' Erklärung: Das Gros der Spieler habe in dieser Saison über 50 Spiele absolviert, dazu kommt die ohne Winterpause ausgetragene Premier League, in der die meisten englischen Kicker ihr Geld verdienen.

Fußballenthusiastinnen dürften das ohnehin wissen, der Name Adam Hlozek dürfte aber selbst den Experten unter ihnen noch kein Begriff gewesen sein. Zumindest bis Reporter Naß dessen Einwechslung kommentierte. Denn Hlozek, dessen Namen Naß übrigens richtig aussprach, war trotz seiner 18 Jahre Torschützenkönig in der tschechischen Liga und steht auf dem Zettel einiger europäischer Topklubs, darunter wohl auch der FC Bayern und Borussia Dortmund. Spätestens jetzt ist Hlozek den meisten deutschen Fans ein Begriff.

Fußballkommentator Florian Naß kommt eigentlich vom Handball

Auch, dass der Schiedsrichter zu zentral steht, fiel den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern erst auf, wenn er den Fußballern im Weg war. Naß verwies darauf, dass dies in der Nachbetrachtung ein Thema sein werde und vermittelte so zweierlei: Die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen stehen unter Beobachtung und können auch Fehler machen ohne dabei zu pfeifen.

Derlei Informationen sollten die Werkzeuge eines jeden Sportkommentators sein, Naß fütterte Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch immer wieder mit Erklärungen und Analysen. Ob das daher kommt, das sich Naß vornehmlich um den weitaus dynamischeren Handball kümmert, ist Spekulation. Klar ist aber: Naß überzeugt auch, wenn der Ball am Fuß ist.

