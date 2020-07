03:00 Uhr

Umfrage: Mehrheit der Deutschen will kostenlose Corona-Tests für alle

Exklusiv Rund zwei von drei Befragten wollen, dass sich jeder unabhängig von Symptomen und Risiko auf das Coronavirus testen lassen kann. Die Kosten soll der Staat tragen.

Von Sandra Liermann

60 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass jeder Bürger unabhängig von Symptomen und Risiko einen vom Staat bezahlten Corona-Test bekommen können sollte. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion. Rund jeder dritte Befragte (31,4 Prozent) lehnt diesen Vorschlag hingegen ab.

Seit dem 1. Juli bietet Bayern - als bisher einziges Bundesland - kostenlose Corona-Tests für alle an. Nicht nur Menschen, die typische Krankheitssymptome zeigen oder Kontakt zu einem Covid-19-Infizierten hatten, können sich testen lassen, sondern jedermann. In sämtlichen Fällen, in denen die Krankenkassen nicht in der Pflicht sind, kommt der Freistaat für die Kosten der Tests auf.​

Corona-Risikogruppe befürwortet Tests für alle am deutlichsten

Wie unsere deutschlandweite Umfrage zeigt, befürwortet eine Mehrheit der 5004 Teilnehmer das bayerische Konzept. Die höchste Zustimmung finden die kostenlosen Tests für alle innerhalb der Corona-Risikogruppe: Zwei von drei Befragten, die älter sind als 65 Jahre, sind der Meinung, dass jeder Bürger sich unabhängig von Symptomen und Risiko testen lassen können sollte.

Im Parteienvergleich sprechen sich Anhänger von CDU und CSU am deutlichsten für die staatlich finanzierten Tests aus. Unter ihnen hält nur knapp jeder Vierte nichts von dieser Idee. Die stärkste Ablehnung findet sich unter Wählern von FDP und AfD. Unter ihnen ist nur etwas mehr als jeder Zweite der Meinung, dass jeder Bürger einen vom Staat bezahlten Corona-Test bekommen sollte.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage „Sollte jeder Bürger unabhängig von Symptomen und Risiko einen vom Staat bezahlten Coronavirus-Test bekommen können?" wurden im Zeitraum vom 30.06. bis 1.7.2020 die Antworten von 5004 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

