Schnell zum Ausbildungsplatz: Die Lehrstellenoffensive 2024 startet

Über die Lehrstellenoffensive können Absolventinnen und Absolventen gratis einen Ausbildungsplatz suchen. Wie das gelingt, erfahren Sie hier.

Nach der Schule ab in die Praxis: Eine Ausbildung ist für viele junge Menschen immer häufiger die erste Wahl. Im vergangenen Jahr haben in Deutschland 489.000 Schulabsolventinnen und Schulabsolventen eine Lehre begonnen - drei Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Beispiel im Handwerk als Augenoptiker, Kaminkehrer oder Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Oder in Industrie und Handel als Automobilkaufmann oder IT-Systemelektroniker. Und das Angebot an Lehrstellen ist sogar noch größer: Laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung sind viele Lehrstellen offen geblieben.

Betriebe und Absolventinnen und Absolventen müssen zusammenkommen. Hier bietet die Lehrstellenoffensive 2024 eine Chance.

Tipps zum Thema Ausbildung

Zwischen dem 17. Februar und 16. März gibt es gedruckt und online viele Tipps rund um die Ausbildung. Dabei stellen wir Berufe ins Zentrum, mit denen man den Menschen im Land einen wirklichen Mehrwert bieten kann. Berufe, die helfen, die Welt besser zu machen. Ihr könnt gespannt sein.

Noch wichtiger: Wer bereits weiß, welcher Beruf ihn interessiert, der kann eine kostenlose Anzeige aufgeben. Damit zeigt man, dass man Interesse an einer Ausbildung hat. Die Anzeigen eignen sich für alle, die bald mit der Schule fertig werden. Aber auch für alle, die noch eine Lehrstelle suchen. Seinen Traumberuf kann man gleich mitangeben.

Über die Lehrstellenoffensive kostenlos eine Anzeige aufgeben, welche Lehrstelle man sucht

Die kostenlosen Suchanzeigen für eine Lehrstelle können schnell und einfach online über die Seite www.leo-verbindet.de aufgegeben werden. Die Anzeigen werden am 16. März anonym veröffentlicht, sodass euer Name nicht in der Zeitung oder im Internet steht. Die Betriebe gehen dann auf euch zu. Wir nutzen eine Chiffre-Nummer. Viel Erfolg!

Umgekehrt können in der Lehrstellenoffensive auch Unternehmen inserieren und zeigen, welche Ausbildungsplätze sie anbieten. „Leo verbindet“ ist eine Aktion der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer, der Bundesagentur für Arbeit und unserer Redaktion.

Chancen für alle, die sich für einen Beruf interessieren

Die Ausbildungsbereitschaft ist trotz aller wirtschaftlichen Probleme groß. „Der Anstieg der neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse zeigt, dass die duale Ausbildung nach wie vor eine attraktive Wahl für junge Menschen ist“, sagt Wolfgang Haschner, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung bei der IHK Schwaben. „Die Unternehmen suchen aktiv nach Auszubildenden, um ihre Fachkräftelücken zu schließen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.“ Im Handwerk sind Auszubildende herzlich willkommen. „Wir geben heute allen jungen Leuten eine Chance, die sich für einen Beruf interessieren“, sagte kürzlich Hans-Peter Rauch, der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben.