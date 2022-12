Das Update zum Ukraine-Krieg vom 30. Dezember

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der Journalist Till Meyer berichtet seit Jahren aus der Ukraine. Als Kriegsreporter sieht er sich aber nicht – auch wenn ihn seine Reportagereisen bisweilen direkt an die Front führen. Meyer, der durch seine Arbeit inzwischen viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch persönlich gut kennt, ist überzeugt: "Es geht in diesem Krieg nicht darum, ob nun eine russische oder eine ukrainische Fahne über einem Rathaus weht. Es geht darum, dass die Menschen weiter in Freiheit leben wollen." Meine Kollegin Angelika Wohlfrom

Der Tag: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ruft zu mehr Waffenlieferungen an die Ukraine auf. "Es mag paradox klingen, aber militärische Unterstützung für die Ukraine ist der schnellste Weg zum Frieden", begründet Stoltenberg seinen Aufruf. Der Nato-Chef verdeutlichte auch, dass er die Angriffe der Ukraine auf Ziele in Russland – beispielsweise der Angriff auf den Militärflughafen Engels, der ukrainischen Drohnen zugeschrieben wird – für vollkommen legitim hält: "Jedes Land hat das Recht, sich zu verteidigen. Auch die Ukraine", sagte er.

Derzeit sind russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler bei vielen Sportveranstaltungen nicht zugelassen. Thomas Bach, der Chef des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC), will, dass das vorerst auch so bleibt. "Diese Sanktionen gegen die russischen und belarussischen Staaten und Regierungen müssen und werden auch weiterhin bestehen bleiben", sagte der 69-jährige Deutsche in seiner Neujahrsansprache.

Die Lage:

Auf belarussischem Boden ist eine ukrainische Flugabwehrrakete gefunden worden – wahrscheinlich ein ähnlicher Vorfall wie Anfang November, als eine ukrainische Abwehrrakete in Polen einschlug und zwei Menschen tötete. Die Ukraine fürchtet nun, dass Belarus und Russland den Vorfall als Vorwand nutzen könnten, um aus dem russischen Nachbarland aus wieder in den Krieg in der Ukraine einzugreifen. "Entweder wurde die ungelenkte Flugabwehrrakete wegen der schlechten Ausbildung der Mannschaft unabsichtlich abgefeuert oder die Rakete war defekt oder aber es handelt sich um eine absichtliche Provokation der ukrainischen Streitkräfte", sagte der Chef der belarussischen Flugabwehr Kirill Kasanzew. Russland äußerte sich "äußerst besorgt" wegen der Rakete.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine halten international nur noch sehr wenige Länder offen zu Russland. China gehört dazu. Im Gegensatz zu vielen anderen Regierungen verurteilt die chinesische Regierung den Angriff nicht, zumindest nicht öffentlich. Nun hat der russische Präsident Wladimir Putin den chinesischen Staatschef Xi Jingping zu einem Staatsbesuch im Frühling nach Moskau eingeladen. Der 70-jährige Putin erklärte die Stärkung der gemeinsamen Militär- und Rüstungspolitik von Russland und China zu einem der wichtigsten Aufgabenfelder.

Dies ist unser letztes Ukraine-Update im Kalenderjahr 2022. Am Montag geht es im Jahr 2023 weiter – und aller Voraussicht nach wird der Krieg dann leider nicht plötzlich vorbei sein. Aber Silvester feiern wir in Deutschland dennoch, allen schlechten Nachrichten auf der Welt zum Trotz. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew, die immer wieder mit russischen Raketen beschossen wird, ist jegliches Feuerwerk zu Silvester verboten. In Russland wird in den meisten Regionen auf ein offizielles Neujahrsfest verzichtet. Die Verwaltung der Hauptstadt Moskau begründete dies mit einer Online-Umfrage, bei der sich die Mehrheit der Bürger gegen laute Feierlichkeiten ausgesprochen habe.

Wie die Welt diesmal Silvester feiern will

Nichtdestotrotz: Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch ins neue, hoffentlich friedlichere Jahr 2023, ein schönes Silvesterfest und einen angenehmen Neujahrstag.

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren?