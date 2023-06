4. Folge Wasser-Podcast

H2wo? Wie wir einen regionalen Wassernotstand verhindern können

Plus Wasser wird immer knapper und niemand handelt? Wie geht es weiter und welche Lösungen gibt es? Das hören Sie in der vierten und abschließende Folge des Recherche-Podcasts.

„Wir reden so ungern über Mengen“, sagt der Chef der Augsburger Brauerei Riegele, als unsere Redaktion ihn danach fragt, wie viel Grundwasser er mit seiner Brauerei jedes Jahr pumpt. Grundwasser ist in Bayern kostenlos, da es hier im Gegensatz zu fast allen anderen Bundesländern keine Gebühr dafür gibt (Mehr dazu in Folge 2: Söders Soda: Warum in Bayern viele nicht für Wasser zahlen). Und auch kein Gesetz, das festlegt, dass es für die Öffentlichkeit einsehbar sein muss, wer wie viel Wasser entnimmt.

Podcast "Wem gehört das Wasser" sucht nach Lösungen

Also muss Sebastian Priller-Riegele sich dazu auch nicht äußern. Bei einem anderen Allgemeingut wie der Luft gibt es aber öffentliche Feinstaubmessungen, warum gibt es etwas Vergleichbares nicht für das Wasser? Das ist zunächst nicht ganz so verwunderlich, in Deutschland war Wasser eine Selbstverständlichkeit. Aber das ändert sich durch den Klimawandel gerade. Also ändern sich auch die Anforderungen an die, die es verwalten und damit Umsatz machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

