15:15 Uhr

Tradition trifft auf Innovation

Heckl´s Backparadies geht mit „Brot trifft Bohne“ neue Wege

An diesem Donnerstag ist es mitten in der Innenstadt von Wertingen soweit: Im Gebäude mit der Adresse Marktplatz 3 eröffnet das Traditionsunternehmen Heckl mit seinem Stammsitz in Rennertshofen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) sein neues Fachgeschäft „Heckl Aroma“. In den vergangenen Wochen haben die beauftragten Handwerker aus der Region optimale Arbeit geliefert, damit die umgebauten Räumlichkeiten pünktlich zur Eröffnung fertig werden konnten.

Unter dem Motto „Brot trifft Bohne“ geht Heckl´s Backparadies ganz neue Wege. Tradition trifft auf Innovation – diese Kombination ist Geschäftsführer Dominik Heckl auch hier wieder gelungen. Der Bäckermeister und Betriebswirt des Handwerks führt schon in fünfter Generation die Familientradition fort. Er verwirklicht gemeinsam mit seinem Vater Manfred Heckl das ehrgeizige Projekt.

Und das Ergebnis in der Wertinger City kann sich wirklich sehen lassen. Das Aroma wird seinem Namen „neue Genusswelt“ vollauf gerecht. In den vergangenen Wochen interessierten sich immer wieder Passanten für die Baustelle am markanten Gebäude in der Hauptstraße und waren gespannt, was dort entsteht. Die Gäste werden mit Sicherheit begeistert sein von dem innovativen Aroma, das ein zukunftsweisendes Konzept im Bäckerei- und Gastro-Bereich auf ganz optimale Art und Weise umsetzt.

Stilvoll und mit Liebe zum Detail

Schon von außen bietet das neue Heckl Aroma ein stilvolles Bild. Auch die Inneneinrichtung ist mit Bedacht und großer Liebe zum Detail von Dominik Heckl ausgesucht worden. So wird ein perfektes Flair für die Gäste geschaffen, das zum Wohlfühlen und Entspannen einlädt. Wertingen ist ab dieser Woche um einen Treffpunkt für Genießer reicher, auf den schon viele gewartet haben.

„Kommen Sie in unserem neuen Aroma Wertingen vorbei und lassen Sie sich von unserem Angebot und der ganz besonderen Atmosphäre begeistern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, freuen sich Familie Heckl und das Aroma-Team auf viele Gäste.