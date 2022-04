1860 München - VfL Osnabrück: Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream

1860 München und der VfL Osnabrück begegnen sich heute in der 3. Liga 2021/22. Läuft die Partie live im Free-TV und Gratis-Stream? Hier finden Sie die Infos zur Übertragung.

Die 3. Liga ist die dritthöchste Spielklasse im Meisterschaftssystem des deutschen Vereinsfußballs. Sie wurde zur Saison 2008/09 als neue Profi-Liga zwischen der 2. Bundesliga und den Regionalligen eingezogen. Am 34. Spieltag treffen 1860 München und der VfL Osnabrück aufeinander.

In diesem Artikel finden Sie alle Informationen zur Übertragung, zum Termin und der Uhrzeit.

1860 München gegen den VfL Osnabrück: Wann ist Anstoß in der 3. Liga? Termin und Uhrzeit heute

Die Löwen aus München treffen am 16. April 2022 auf den VfL Osnabrück. Die Uhrzeit für den Anstoß an diesem Termin ist 14 Uhr.

Übertragung von 1860 München - VfL Osnabrück : Läuft das Spiel im Free-TV und Live-Stream?

Hier die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: 1860 München - VfL Osnabrück , 34. Spieltag der 3. Liga 2021/22

- , 34. Spieltag der 3. Liga 2021/22 Datum: Samstag, 16. April 2022

Samstag, 16. April 2022 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße , München

Stadion an der , Übertragung im Free-TV : BR Fernsehen

: Übertragung im Gratis-Stream : BR-Stream

: BR-Stream Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

1860 München vs. VfL Osnabrück: Die Bilanz

Das Portal fußballdaten.de weist insgesamt zwölf Begegnungen zwischen 1860 München und dem VfL Osnabrück aus. Die Löwen haben dabei viermal gewonnen, die Niedersachsen konnten drei Spiele für sich entscheiden. Fünfmal gab es demzufolge ein Unentschieden. Bei den Toren herrscht Gleichstand: 19:19. Die Tabellenplätze vor der jetzigen Begegnung: Sechzger 4, Osnabrück 7.

Kurzprofil von TSV 1860 München

Der Turn- und Sportverein München von 1860 e. V., kurz TSV 1860 München oder 1860 München, wird oft auch als "Münchner Löwen", "1860" oder "Sechzger" bezeichnet. Der im Münchner Stadtteil Giesing fest etablierte Verein, der sich selbst gern als „Münchens Große Liebe“ bezeichnet, wurde am 15. Juli 1848 erstmals gegründet. Nach einem Verbot wegen „republikanischer Umtriebe“ etablierte er sich am 17. Mai 1860 ein weiteres Mal. Die Einrichtung einer Fußballabteilung erfolgte dann aber erst am 25. April 1899.

Nationale und sogar europaweite Bekanntheit erwarb sich der in grauer Vorzeit (sogar vor dem lokalen Erzrivalen FC Bayern!) stärkste Fußballverein Münchens hautsächlich in den 1960er Jahren. Das Team konnte sowohl den DFB-Pokal 1963/64 als auch 1966 die deutsche Fußballmeisterschaft gewinnen. Die Krönung kam 1965, als die Sechzger bis ins Finale des Europapokals der Pokalsieger vordrangen. Dort aber unterlagen sie vor der Rekordkulisse von 100.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion West Ham United mit 0:2. In ihrer bewegten Geschichte konnten die Kicker zwei Vizemeisterschaften (1931 und 1967) und einen ersten Pokalerfolg im Kriegsjahr 1942 für sich verbuchen.

VfL Osnabrück - einige Eckdaten

Der VfL Osnabrück heißt im amtlichen Vereinsregister "Verein für Leibesübungen von 1899 e. V. Osnabrück" und ist ein in der niedersächsischen Stadt Osnabrück beheimateter Sportverein. Er hat rund 3800 Mitglieder (Stand: November 2019).

Bekannt ist der Verein heute vor allem für seine Fußball-Profimannschaft, die in der Saison 2021/22 in der 3. Liga spielt. Die Mannschaft wurde, gemeinsam mit Teilen des Nachwuchsbereichs, im Mai 2013 in das Unternehmen VfL Osnabrück GmbH und Co. KGaA ausgegliedert. Neben Fußball werden im Verein die Sparten Gymnastik, Schwimmen und Tischtennis gepflegt. Eine seit 1932 bestehende Tennisabteilung hat sich 1991 unter dem Namen TC VfL Osnabrück e. V. selbstständig gemacht. Sie ist aber nach wie vor korporatives Mitglied des Stammvereins. Die Basketballabteilung des VfL, die 1969 mit der Deutschen Meisterschaft ihren größten Erfolg feiern konnte, stellte 2016 wegen Überalterung ihren Spielbetrieb ein und wurde 2017 aufgelöst.