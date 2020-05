vor 17 Min.

Acht positive Corona-Tests bei Fußballclub Besiktas

Der türkische Traditionsclub Besiktas Istanbul meldet acht Infektionen mit dem Coronavirus. Auch der Vereinspräsident ist betroffen.

Präsident Ahmet Nur Cebi und sieben weitere Angehörige des Fußballclubs Besiktas Istanbul sind in ihrer Trainingseinrichtung positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das habe sich am Mittwoch bei weiteren Untersuchungen aller Fußballer und Mitarbeiter ergeben, teilte der Club am Donnerstag mit.

Die Behandlung des 61-jährigen Cebi habe sofort begonnen, hieß es. Zur Identität der anderen Infizierten gab es zunächst keine Informationen. Besiktas hatte bereits am 9. Mai bekanntgegeben, dass ein Spieler und ein Mitarbeiter positiv getestet worden seien.

Am Mittwoch hatte Erzurumspor mitgeteilt, dass elf Club-Mitglieder, darunter vier Spieler, mit dem Coronavirus infiziert sind. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Am 12. Juli soll in der Türkei wieder Fußball gespielt werden

Die Türkei hatte Liga-Spiele wegen der Corona-Krise am 19. März bis auf Weiteres verschoben. Sie sollen ab dem 12. Juni aber wieder aufgenommen werden, vorerst ohne Zuschauer. Die Fußball-Saison wird der Ankündigung nach voraussichtlich am 26. Juli enden.

Das Gesundheitsministerium in Ankara hat bis zum Mittwochabend insgesamt rund 143 000 Coronavirus-Fälle und rund 4000 Todesopfer durch Covid-19 gemeldet.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen