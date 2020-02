vor 18 Min.

Bayer Leverkusen - FC Porto live im Free-TV und Stream - EL-Übertragung heute am 20.2.20

Europa League live: Bayer Leverkusen spielt am 20.2.20 gegen den FC Porto. Hier gibt es die Infos zur Live-Übertragung im TV und Live-Stream.

Bayer Leverkusen vs. FC Porto im Live-TV und Stream: Wir informieren über die Übertragung in der Europa League, die heute am 20.2.20 kostenlos im Fernsehen zu sehen ist.

So verfolgen Sie alle Spiele der Europa League live im TV, Stream und Ticker.

In der Europa League wird heute am 20.2.20 das Spiel Leverkusen gegen Porto im Free-TV und im Live-Stream gezeigt. In diesem Artikel informieren wir über die Übertragung.

Alle Spiele der Europa League sind live auf DAZN zu sehen. Außerdem zeigt RTL an jedem Spieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung gratis im Fernsehen. Beide Sender übertragen das Duell Leverkusen - Porto live.

Bayer Leverkusen - FC Porto live im Free-TV und Stream: Übertragung der Europa League heute am 20.2.20 - TV-Sender

Hier die Infos zum Spiel Leverkusen vs. Porto in der Übersicht:

Wer: Bayer Leverkusen - FC Porto

- Wann: Donnerstag, 20.2.20

Wo: BayArena , Leverkusen

, Live: im Free-TV auf RTL , kostenpflichtiger Live-Stream auf TV Now oder DAZN

Hier die Infos zu den anderen EL-Spielen mit deutscher Beteiligung:

Europa League im Live-TV und Stream auf RTL: Leverkusen gegen Porto kostenlos im Fernsehen

DAZN zeigt die komplette Europa League im kostenpflichtigen Live-Stream. Außerdem läuft an jedem Spieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung auf RTL. Diese Übertragung im Free-TV ist kostenlos. Das gilt allerdings nicht für den Live-Stream. Diesen bietet RTL nur über den kostenpflichtigen Service TV Now an.

Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Spielstand, Ergebnis, Spielplan, Tabelle der Europa League

Sie können bei uns auch alle Spiele von Bayer Leverkusen in der Europa League im Live-Ticker verfolgen - genau wie alle anderen EL-Partien. Den Ticker finden Sie hier:

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen