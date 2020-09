vor 19 Min.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding, 13. Januar 2021 – Live-Übertragung, Tickets, Termine

Biathletin Denise Herrmann aus dem Kader des DSV. An welchem Datum und Termin der heimische Biathlon-Weltcup 2021 in Ruhpolding stattfindet, das erfahren Sie hier. Außerdem Infos zu der Übertragung auf ARD, ZDF oder Eurosport.

Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding findet vom 13. Januar bis zum 17. Januar 2021 in der Chiemgau-Arena statt. Alle Infos zu den Wettkämpfen, zu Termin und Uhrzeit der Rennen und der Übertragung des Biathlons 2020/21 live in TV oder Stream erhalten Sie hier.

Am Mittwoch, den 13. Januar 2021, startet der zweite heimische Biathlon-Weltcup. Nach Oberhof treten die Biathleten und Biathletinnen vom 13. Januar bis zum 17. Januar 2021 im Sprint, der Staffel und im Massenstart gegen die Konkurrenten an. Welcher Sender das Rennen live in TV oder Stream überträgt, ARD, ZDF oder Eurosport, und zu welchen exakten Terminen und Uhrzeiten die Wettkämpfe beginnen, das erfahren Sie hier. Außerdem Wissenswertes zum Zeitplan, der Anreise und den Tickets.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding am 13. Januar 2021 live: Zeitplan, Termin, Datum, Uhrzeit & TV-Termine

Mittwoch, 13. Januar 2021: Sprint Männer, 14.30 Uhr

Donnerstag, 14. Januar 2021: Sprint Frauen, 14.30 Uhr

Freitag, 15. Januar 2021: Staffel Männer, 14.30 Uhr

Samstag, 16. Januar 2021: Staffel Frauen, 14.45 Uhr

Sonntag, 17. Januar 2021: Massenstart Männer, 12.30 Uhr

Sonntag, 17. Januar 2021: Massenstart Frauen, 15.00 Uhr

Zum aktuellen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob ARD oder ZDF die Rennen übertragen. Sobald es hier nähere Infos gibt, informieren wir Sie an dieser Stelle.

Biathlon in Ruhpolding live im TV & Stream: Eurosport, ARD oder ZDF?

Alle deutschen Fans, die nicht vor Ort in der Chiemgau-Arena mitfiebern können, haben die Möglichkeit, die Rennen im heimischen Ruhpolding live im Fernsehen zu verfolgen. Denn der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding 2020/21 wird wie in den letzten Jahren im Wechsel von ARD und ZDF live im Fernsehen und Stream übertragen. Vergangenes Jahr hatte auch Eurosport die Rennen live übertragen, ob der Sender auch in der Saison 2020/21 den Weltcup ausstrahlt, ist noch unbekannt. Wer von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern den Weltcup 2021 aus der Chiemgau-Arena sendet, ist zudem nicht geklärt. Wir informieren Sie hier, sobald wir aktuelle Informationen zur Übertragung haben.

Live im Stadion: Biathlon-Weltcup in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding

Die Karten für Biathlon-Veranstaltungen innerhalb Deutschlands sind heiß begehrt. Häufig sind die Tickets für die Winter-Veranstaltungen im Sommer bereits ausverkauft. Wer die Biathlon-Stars live erleben möchte, sollte nicht allzu lange zögern. Die Ticketkategorien werden im Sommer 2020 festgelegt, aktuelle Infos für die Saison 2020/21 und Übernachtungsmöglichkeiten erhalten Sie hier. Ob Sie per Bus, Bahn oder mit dem eigenen Pkw anreisen, auf der Webseite Biathlon-Ruhpolding finden Sie Hilfestellung und weiterführende Infos.

Die Chiemgau-Arena in Ruhpolding: Biathlon-Weltcup 2020/21

Die Chiemgau-Arena in Ruhpolding ist das Leistungszentrum und der Olympia-Stützpunkt des Nordischen Skisports. Sie haben zu den modernsten Wintersportarenen der Welt und haben bereits vier Biathlon-Weltmeisterschaften mit über 240.000 Zuschauern insgesamt. Die ersten Wettkämpfe wurden in der 1964 gebauten Anlage "Stadion am Zirmberg" ausgetragen.

Das sind die weiteren Stationen des Biathlon-Weltcups 2020/21:

Biathlon-Weltcup in Antholz am 21.01.2021: live im TV & Stream

Biathlon in Peking am 26.02.2021: Live-Übertragung in TV & Stream, Zeitplan, Termin & Uhrzeit

Biathlon in Nove Mesto am 11.03.2021: Live in TV & Stream. Termine, Uhrzeit & Zeitplan









Themen folgen