vor 44 Min.

Biathlon in Hochfilzen 2019/20: Termine, Live-TV, Datum - die Infos

Hier finden Sie alle Infos zum Biathlon in Hochfilzen der Saison 2019/2020. Vom 12. bis 15. Dezember gehen die Damen und Herren auf Jagd. So sehen Sie den Biathlon live in der Übertragung in TV und Stream. Außerdem alle Termine, das Datum, der Zeitplan und Rennkalender.

Biathlon-Fans freuen sich schon auf den Weltcup der Männer und Frauen in Hochfilzen in Österreich. Die Anfahrt ist recht kurz und die Stimmung heiß. Wir verraten, wie Sie an Tickets kommen, wie die Anfahrt gelingt und wo Sie übernachten können. Außerdem alle Infos zur Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream sowie der komplette Zeitplan und Rennkalender inklusive aller Termine.

Biathlon Weltcup 2019/2020: Rennkalender, Datum, Termine

Biathlon Weltcup in Hochfilzen 2019/2020: Termine, Datum, Zeitplan & Rennkalender

Hier finden Sie zum Biathlon Weltcup in Hochfilzen (13. Dezember bis 15. Dezember 2019) alle Termine, das Datum sowie Rennkalender und Zeitplan.

Hier finden Sie übrigens einen tollen 3D-Plan als PDF des Biathlon-Stadions von Hochfilzen zum Herunterladen und Ausdrucken.

Freitag, 13. Dezember: Frauen Sprint über 7.5km, 11.30 Uhr

Freitag, 13. Dezember: Herren Sprint über 10km, 14.20 Uhr

Samstag, 14. Dezember: Damen-Staffel über 4x6km, 11.30 Uhr

Samstag, 14. Dezember: Herren Verfolgung über 12.5km, 14.55 Uhr

Sonntag, 15. Dezember: Frauen Verfolgung über 10km, 12 Uhr

Sonntag, 15. Dezember: Herren-Staffel über 4x7.5km, 14 Uhr

Biathlon in Hochfilzen 2019/2020: Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream

Der Biathlon Weltcup der Herren und Damen in Hochfilzen (Österreich) der Saison 2019/2020 wird wieder live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein. Auch dieses Jahr werden wieder ARD oder ZDF das Groß-Event live in Free-TV und online im Gratis-Stream in den Mediatheken zeigen. Aktuell ist nur noch nicht ganz klar, ob die ARD oder das ZDF den Biathlon Weltcup von Hochfilzen live in der Übertragung in Fernsehen, TV und Stream zeigen werden. Vergangene Saison wechselten sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender mit der Übertragung der Wettkampfwochenenden ab.

Sobald feststeht, welcher Sender den Biathlon in Hochfilzen live in TV und Stream zeigt, aktualisieren wir diesen Artikel.

Biathlon Weltcup in Hochfilzen: Tickets, Anfahrt und Übernachtung

Wer Tickets für den Biathlon Weltcup in Hochfilzen vom 13. bis 15. Dezember 2019 online bestellen will, sollte sich sputen. Denn die Karten sind sehr begehrt und schnell ausverkauft. Hier finden Sie alle Infos rund um die Tickets für das Biathlon-Wochenende in Tirol .

in Hochfilzen vom 13. bis 15. Dezember 2019 online bestellen will, sollte sich sputen. Denn die Karten sind sehr begehrt und schnell ausverkauft. Hier finden Sie alle Infos rund um die Tickets für das Biathlon-Wochenende in . Wie Sie an Unterkünfte herankommen, erfahren Sie zudem hier.

Aktuell bietet der Veranstalter keine Infos rund um die Anreise an. Biathlon-Fans können sich aber nach Busfahrten umsehen, die meist angeboten werden. Zudem steht der Individualreise per Bahn und Pkw nichts im Wege.

Biathlon Weltcup 2019/2020: Das ist das Langlauf- und Biathlonzentrum Hochfilzen

Das Langlaufzentrum und Biathlonzentrum in Hochfilzen (Österreich) ist ein Trainingszenrum und Wettkampfzentrum für Biathlon und Langlauf in Tirol. Das Langlauf- und Biathlonzentrum befindet sich am östlichen Rand von Hochfilzen. Hochfilzen liegt im Pillerseetal im Bezirk Kitzbühel. Das Stadion fasst 15.000 Menschen und wurde zuletzt von 2015 bis 2016 umgebaut. Die größten dort veranstalteten Events waren die Biathlon WM 2005 und 2007.

Themen folgen