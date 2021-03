09:42 Uhr

Biathlon in Östersund heute, 20.3.21: Übertragung live im TV & Stream - Datum, Uhrzeit & Termine

Der Biathlon 2020/21 endet nicht in Oslo, sonder Östersund: Wo Sie das Weltcup-Saisonende im TV oder Stream live verfolgen können sowie Termine und weitere Infos, das erfahren Sie hier.

Der Biathlon-Weltcup wird an diesem Wochenende nicht in Oslo, sondern Östersund stattfinden. Alle Infos zu Zeitplan, Uhrzeit, Terminen und der Übertragung in TV und Stream finden Sie hier.

Der Biathlon-Weltcup der Saison 2020/21 richtet sein letztes Weltcup-Rennen nicht in Oslo, Norwegen, sondern im schwedischen Östersund aus. Vom 19.03. bis 21.03. treten die Damen und Herren in der im Sprint, Verfolgung und Massenstart gegeneinander an. Wo Sie den Biathlon live sehen können - im Live-Stream oder TV auf ARD oder ZDF - erfahren Sie bei uns.

Biathlon in Östersund statt Oslo 2020/21: Uhrzeit, Termin & Zeitplan. Übertragung in TV & Stream

Freitag, 19.03.2021: Sprint der Damen 7,5 Kilometer, 12.30 Uhr

Freitag, 19.03.2021: Sprint der Herren 10 Kilometer, 15.30 Uhr

Samstag, 20.03.2021: Verfolgung der Damen 10 Kilometer, 12.15 Uhr

Samstag, 20.03.2021: Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer, 15.15 Uhr

Sonntag, 21.03.2021: Massenstart der Damen 12,5 Kilometer, 13.00 Uhr

Sonntag, 21.03.2021: Massenstart der Herren 15 Kilometer, 15.30 Uhr

Biathlon-Weltcup live in Östersund: Im TV & Stream auf ARD oder ZDF? Oder Eurosport?

Der gesamte Biathlon-Weltcup wird wie im vergangenen Jahr von den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD und ZDF übertragen. Im Wechsel senden ARD/ZDF die letzten Weltcup-Rennen der Saison 2020/21. Die Rennen, die in Östersund stattfinden, werden von der ARD übertragen.

Tickets, Anfahrt & Übernachtung: Weltcup im Biathlon 2020/21

Wer Tickets besorgen möchte, sollte im Hinterkopf haben, dass der Biathlon-Weltcup in Östersund per se ein Besuchermagnet ist. Wer Tickets oder Karten für die Veranstaltung erwerben will, kann sich hier ausführlich informieren.

Holmenkollen: Ursprünglicher Austragungsort des Weltcups im Biathlon

Der Holmenkollen in Oslo ist ein etwa 370 Meter hoher Berg nordwestlich der norwegischen Hauptstadt. Das Wohngebiet Holmenkollen liegt an der Südhängen des Holmenkollen und ist über eine Bahn der Osloer Metro mit der Hauptstadt verbunden. Das Biathlon- und Langlaufstadion befindet sich zwischen dem Holmenkollbakken, der ältesten Skisprungschanze der Welt und der Skisprunganlage Midstuen. Die vielen Loipen-Kilometer des Biathlon- und Langlaufstadions erstrecken sich durch die angrenzenden Wälder. Bereits 1986, 2000 und 2016 wurden im Stadion am Holmenkollen Biathlon-Weltmeisterschaften ausgetragen.

Themen folgen