Biathlon in Pokljuka 2020 heute am 26.1.20: Termine, Live-TV, Datum - die Infos

Der Biathlon Weltcup in Pokljuka 2019/2020 läuft auch heute wieder im TV. Hier alle Infos zur Übertragung des Events live in TV, Fernsehen und Stream sowie alle Termine, der Zeitplan, Rennkalender und das Datum. Außerdem: Tickets, Übernachtung, Anfahrt.

Der Biathlon-Weltcup in Pokljuka findet vom 20. bis zum 26. Januar 2020 statt. Heute am 26.01.20 steht um 12.15 Uhr der Massenstart bei den Herren an. Die Frauen sind im Anschluss um 15 Uhr an der Reihe.

Der Weltcup in Slowenien ist fester Bestandteil der Saison. Hier erfahren Sie, wie Sie den Weltcup live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream sehen können. Außerdem verraten wir alle Termine, den Zeitplan und Rennkalender sowie das Datum der Wettkämpfe.

Biathlon Weltcup 2019/2020 in Pokljuka: Termine, Zeitplan, Rennkalender, Datum - heute am 26.1.2020

Wann ist Start des Biathlon-Weltcup in Pokljuka und wie sieht es mit den weiteren Terminen aus? Hier Zeitplan, Rennkalender und Datum:

Donnerstag, 23. Januar: Männer Einzel 20km, 14.15 Uhr, live im TV und Stream über ARD und Eurosport

Freitag, 24. Januar: Frauen Einzel 15km, 14.15 Uhr, live im TV und Stream über ARD und Eurosport

Samstag, 25. Januar: Single Mixed Staffel (M+W), 13.15 Uhr, live im TV und Stream über ARD und Eurosport

Samstag, 25. Januar: Mixed Staffel (M+W), 15 Uhr, live im TV und Stream über ARD und Eurosport

Sonntag, 26. Januar: Herren Massenstart 15km, 12.15 Uhr, live im TV und Stream über ARD und Eurosport

Sonntag, 26. Januar: Frauen Massenstart 12.5km, 15 Uhr, live im TV und Stream über ARD und Eurosport

Biathlon Weltcup in Pokljuka 2020 heute live in der Übertragung im TV, Fernsehen und Stream

Die gute Nachricht gleich vorweg: Der Biathlon Weltcup 2019/2020 in Pokljuka wird wieder live in TV und Stream zu sehen sein - und das im Free-TV und als Gratis-Stream. Sowohl die ARD als auch Eurosport übernehmen die Übertragung. Neben der Berichterstattung im Live-TV gibt es in den Mediatheken auch einen kostenlosen Gratis-Stream des Biathlons aus Pokljuka der Männer und Frauen.

Weltcup in Pokljuka: Eintrittskarten, Übernachtung und die Anfahrt

Slowenien ist näher als gedacht und zumindest für Fans aus Süddeutschland und Österreich absolut erreichbar. Entsprechend beliebt ist der Biathlon Weltcup in Pokljuka auch bei deutschsprachigen Fans. Wer Tickets will, sollte sich deshalb sputen. Alle Infos zu Tickets und Karten finden Sie hier.

Slowenien ist näher als gedacht und zumindest für Fans aus Süddeutschland und Österreich absolut erreichbar. Entsprechend beliebt ist der Biathlon Weltcup in Pokljuka auch bei deutschsprachigen Fans. Wer Tickets will, sollte sich deshalb sputen. Alle Infos zu Tickets und Karten finden Sie hier. Eine tolle und übersichtliche Karte der Sportanlage im Sportni Center Triglav Pokljuka finden Sie hier.

finden Sie hier. Wie Sie die Anreise am besten per Bus, Bahn oder mit dem Auto bewältigen, das erfahren Sie hier.

Biathlon in Pokljuka 2020: Veranstaltungsort

Die Pokljuka ist eine alpine Hochebene in Slowenien. Sie befindet sich im Triglav Nationalpark in den Julischen Alpen auf etwa 1300 Metern Höhe. Der nächste größere Ort ist das etwa 25 Kilometer östlich entfernt liegende Bled.

Bekannt ist die Pokljuka insbesondere durch die hier ausgetragenen Biathlon-Wettbewerbe. Das Biathlon-Stadion auf der Pokljuka liegt nahe Bled. Seit den 1990er-Jahren finden hier Rennen des Biathlon-Weltcups statt. Pokljuka war außerdem Austragungsort der Biathlon-WM 2001.

Das sind die weiteren Stationen beim Biathlon-Weltcup:

