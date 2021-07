Boxen

16:36 Uhr

Mit einem Schlag ist die Boxpause für Tina Rupprecht vorbei

Mit ihrem Trainer Alexander Haan hat sich Tina Rupprecht in den vergangenen Wochen intensiv auf ihren Weltmeisterschaftskampf vorbereitet.

Plus Die Box-Weltmeisterin aus Augsburg trifft mit der Mexikanerin Katia Gutierrez auf eine selbstbewusste Gegnerin. Doch die Lokalmatadorin will in Königsbrunn ihren Heimvorteil ausspielen.

Von Andrea Bogenreuther

Eineinhalb Jahre Kampfpause werden am Samstagabend für Boxerin Tina Rupprecht, 28, buchstäblich mit einem Schlag vorbei sein. Denn im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Ab in den Ring“ von Wassili Rutz kann die Augsburgerin als Titelverteidigerin des Verbands WBC endlich zu ihrem heiß ersehnten Weltmeisterschaftskampf antreten. „Ich habe sehr sehr lange darauf gewartet, hatte immer wieder Hoffnungen und dann hat es sich doch wieder verzögert. Deshalb bin ich mega happy, dass es jetzt endlich soweit ist“, freut sich Rupprecht bei der Pressekonferenz vor dem Kampf.

