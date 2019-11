16:26 Uhr

DEL 2019/20 - Eishockey-Liga: Spielplan, Live-TV, Termine

Die DEL-Saison 2019/20 startet in Spieltag 19. Lesen Sie hier mehr zur Übertragung live im TV und Stream, sowie Spielplan und Termine der Deutschen Eishockey-Liga.

Die DEL-Saison 2019/20 ist am 13. September in die 26. Spielzeit gestartet. Die Deutsche Eishockey-Liga wurde 1994 gegründet und stellt die höchste Spielklasse im Eishockey in Deutschland dar. Am Sonntag startet Spieltag 19 der Hauptrunde. Diese endet dann im März 2020.

Wo gibt es die DEL live im TV und Stream zu sehen - Sky oder DAZN? Laufen die Spiele auch im Free-TV oder Gratis-Stream? Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung der DEL-Saison 2019/20.

DEL im Live-TV, Fernsehen und Stream: Free-TV auf Sport1 oder Sky bzw. DAZN?

Fans Fragen sich, ob sie die DEL live im Free-TV ansehen können oder nur im Pay-TV. Hier gibt es gute Nachrichten: Eishockey-Fans können viele Spiele kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen. Möglich macht dies ein Deal zwischen dem TV-Sender Sport1 und dem Rechteinhaber, der Deutschen Telekom.

Eigentlich hat alle Rechte an der Deutschen Eishockey-Liga die Deutsche Telekom. Bei könnte man alle Spiele live in TV und Stream verfolgen - jedoch kostenpflichtig auf Telekom Sport live und in HD. Die TV-Rechte liegen bis 2023/24 bei der Telekom.

In der Eishockey-Saison 2019/2020 gibt es jedoch immerhin mindestens 40 Matches bei Sport1 im Free-TV und Stream auf sport1.de live zu sehen. Darunter befinden sich Partien der Hauptrunde, der Pre-Playoffs, der Playoffs und der Final-Serie.

DEL - Eishockey Liga: Spielplan, TV-Termine, Datum, Uhrzeit

DEL - Eishockey Liga: Spielplan, TV-Termine, Datum, Zeiten und Uhrzeit: Wer auf der Suche nach den nächsten Partien seiner Lieblingsmannschaft ist oder einfach den Spielplan oder die Termine einsehen möchte, macht dies am besten auf der offiziellen Webseite der DEL. Hier finden Fans von DEL-Eishockey Spielplan und Tabelle - jederzeit aktuell.

Das sind die Teilnehmer an der DEL 2019/20

Augsburger Panther

Eisbären Berlin Berlin Pinguins Bremerhaven

Pinguins Düsseldorfer EG

ERC Ingolstadt

Iserlohn Roosters

Kölner Haie

Krefeld Pinguine Krefeld Adler Mannheim

EHC Red Bull München

Thomas Sabo Ice Tigers

Straubing Tigers

Schwenninger Wild Wings

Grizzlys Wolfsburg

Die Saison der Deutschen Eishockey-Liga 2019/20 ist die 26. ihrer Art im Rahmen der DEL, der höchsten Liga im Eishockey in Deutschland. Die Saison 2019/20 startete am 13. September 2019, die Hauptrunde endet im März 2020. Die Play-Offs werden spätestens Ende April 2020 beendet mit dem 7. Play-Off-Finale. Die aktuelle Saison ist die letzte Spielzeit der Deutschen Eishockey-Liga ohne sportlichen Absteiger.

Mit der Saison 2019/20 führte die Eishockey-Liga zudem ein neues Logo ein, das am 1. Mai 2019 vorgestellt wurde.

