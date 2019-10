vor 19 Min.

DFB-All-Stars gegen Italien: Kader und Übertragung im TV oder Live-Stream

Beim Spiel der DFB-All-Stars gegen Azzurri Legends spielen Altspieler von Deutschland und Italien gegeneinander. Hier die Infos zu Anstoß, Kader und zur Übertragung im TV und Live-Stream.

Jürgen Klinsmann, Torsten Frings und David Odonkor gegen Andrea Pirlo, Luca Toni und Francesco Totti - was wie der Traum vieler Fuball-Fans klingt, könnte heute am Montag, 7.10.19, beim Spiel der DFB-All-Stars gegen Azzurri Legends Realität werden. Die genannten Spieler stehen bei der Partie von Deutschland gegen Italien zumindest alle im Kader.

Die deutschen Welt- und Europameister mehrerer Generationen spielen heute Abend im Sportpark Ronhof in Fürth gegen eine italienische Mannschaft, zu der ihrerseits zehn Weltmeister von 2006 gehören. In dieser freundschaftlichen Begegnung steckt einiges an Fußballgeschichte. Schließlich haben sich Deutschland und Italien einige unvergessene Duelle geliefert - darunter das "Jahrhundertspiel" bei der WM 1970 oder das Halbfinale der WM 2006.

Wann ist heute Anstoß beim Spiel der DFB-All-Stars gegen Azzurri Legends? Welcher Sender übernimmt die Übertragung im Free-TV und Live-Stream? Und wer steht im Kader? Hier gibt es die Infos.

Anstoß: Uhrzeit für das Spiel der DFB-All-Stars gegen Azzurri Legends

Das Spiel zwischen Italien und Deutschland startet am Montagabend früher, als es einigen Berufstätigen lieb sein könnte: Anstoß in Fürth ist um 18 Uhr.

DFB-All-Stars gegen Italien im Free-TV und gratis im Live-Stream sehen

Das Spiel der DFB-All-Stars gegen Azzurri Legends lässt sich sowohl live im Free-TV, als auch kostenlos im Live-Stream sehen. Die Übertragung übernimmt der Sender Sport1 und das schon ab 17.30 Uhr. Mit dem Vorbericht geht es also schon eine halbe Stunde vor dem Anstoß los.

Wer das Spiel zwischen Deutschland und Italien nicht live im Fernsehen sehen kann oder möchte, findet hier den Gratis-Stream: zur Seite von Sport1.

Spiel gegen Italien: Deutschland-Kader in der Übersicht

Mit Trainer Berti Vogts und Co-Trainer Andreas Brehme wollen die DFB-All-Stars heute gegen Italien gewinnen. Dabei tritt Deutschland mit diesem Kader an:

Tor

Perry Bräutigam

Roman Weidenfeller

Feldspieler

Gerald Asamoah

Thomas Berthold

Guido Buchwald

Torsten Frings

Maurizio Gaudino

Thomas Helmer

Ulf Kirsten

Jürgen Klinsmann

Oliver Neuville

Jens Nowotny

David Odonkor

Marko Rehmer

Michael Schulz

Piotr Trochowski

Philipp Wollscheid

Alexander Zickler

Kader: So spielen die Azzurri Legends gegen Deutschland

Aber auch Italien bringt so einige namenhafte Spieler auf den Platz. So treten die Azzurri Legends heute beim Spiel der Altstars an:

Tor

Marco Amelia

Angelo Peruzzi

Feldspieler

Federico Balzaretti

Fabio Cannavaro

Fabio Grosso

Christian Panucci

Moreno Torricelli

Pietro Vierchowod

Cristian Zaccardo

Gianluca Zambrotta

Massimo Ambrosini

Bruno Conti

Luigi Di Biagio

Angelo Di Livio

Stefano Fiore

Gennaro Gattuso

Giuliano Giannichedda

Simone Perrotta

Andrea Pirlo

Damiano Tommasi

Fabrizio Ravanelli

Salvatore Schillaci

Luca Toni

Francesco Totti

Jürgen Klinsmann verriet schon vor dem Spiel, dass er sich auf so einige Spieler freue. Besondere Erinnerungen verbinde er mit dem verlorenen Halbfinale bei der WM 2016, bei dem er die deutsche Niederlage als Trainer erlebte. Italien sei damals reifer gewesen. Dem Sender Sport1 sagte er aber auch: "Es war ein fantastisches Spiel von beiden Seiten. Man schaut gerne darauf zurück." (AZ)

