DFB-Pokal: BVB bei Werder Bremen live in TV und Stream - Free-TV?

Im Achtelfinale des DFB-Pokal 2020 trifft Borussia Dortmund auf Werder Bremen. Das Spiel steigt am 4. Februar 2020. Kommt das Spiel live in TV, Fernsehen und Stream? Und wenn ja, kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV? Der TV-Termin.

BVB - Werder Bremen im Achtelfinale des DFB-Pokals 2019/2020 live in TV und Stream. Wir verraten, wie Sie das Spiel live in der Übertragung sehen können und ob dies im Free-TV und Gratis-Stream möglich ist.

Mit Borussia Dortmund (BVB) und Werder Bremen treffen zwei der traditionsreichsten Bundesliga-Teams im DFB-Pokal aufeinander. Historisch und statistisch betrachtet ist das Spiel eine enge Nummer. Aus 110 Duellen ging der BVB 47 Mal als Sieger hervor, Werder Bremen 44 Mal. Zudem gab es 19 Unentschieden. Noch enger ist das Torverhältnis. Dortmund schoss in all den Spielen 180 Tore, Bremen eines mehr, also 181 Tore. Wird somit das Heimrecht für Werder zum entscheidenden Faktor? Denn zuhause hat Bremen 32 von 53 Spielen gegen den BVB gewinnen können.

DFB-Pokal: BVB - Werder Bremen live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV? Der TV-Termin

Welcher Sender überträgt BVB - Bremen? Wie sehe ich die Partie?

Wer? Werder Bremen - Borussia Dortmund , Achtelfinale DFB-Pokal

- , Achtelfinale DFB-Pokal Wann? Dienstag, 4. Februar 2020, 20.45 Uhr (Anstoß)

Wo? Weser-Stadion, Bremen

Live-TV? Live in TV, Fernsehen und Stream: Free-TV und Gratis-Stream in der ARD und im Pay-TV auf Sky

Borussia Dortmund - Werder Bremen live in TV & Stream: TV-Übertragung und TV-Rechte

Der DFB-Pokal wird von verschiedenen Sendern übertragen. Das Achtelfinale übertragen ARD, Sport1 und Sky live in TV, Fernsehen und Stream. Die Fans von Bremen und Dortmund haben Glück, wird die Partie doch live im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD gezeigt - und das kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung. Zudem zeigt Sky (auch SkyGo) BVB - Werder live in TV und Stream. DAZN zeigt keinen DFB-Pokal live.

BVB gegen Bremen in der Favoritenrolle

Borussia Dortmund gilt im DFB-Pokal gegen Werder Bremen als klarer Favorit. Trifft doch der Tabellenvierte auf den Tabellensechzehnten. Bevor es im DFB-Pokal an den Start geht, muss sich der BVB am Samstag noch mit Union Berlin beschäftigen. Werder Bremen muss in Augsburg ran. Beide Teams wollen sich bestimmt Selbstvertrauen holen für die wichtige Partie im Pokal.

Für Bremen könnte der Weg zum Sieg darüber klappen, Marco Reus und Jadon Sancho klatzustellen, sind diese doch mit 10 und 11 Toren in der aktuellen Bundesliga-Saison die Toptorjäger. Wie die Partie BVB - Bremen ausgeht, sehen die Fans live in TV und Stream.

