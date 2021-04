DFB-Pokal-Halbfinale 2021 heute am 30.4.21: Spielplan - Zeitplan und alle Termine im Überblick

Heute starten die Partien des Halbfinals im DFB-Pokal 2021. Alle Infos rund um die Termine, Partien und den Spielplan finden Sie hier bei uns im Überblick.

DFB-Pokal-Halbfinale: Wer spielt gegen wen? Die Paarungen im DFB-Pokal Halbfinale sind seit dem 7. März 2021 ausgelost und stehen fest. Borussia Dortmund trifft zu Hause auf Bayern-Bezwinger Holstein-Kiel, der RB Leipzig tritt in Bremen gegen Werder an. Die Spiele des Halbfinales im DFB-Pokal werden am 30. April und am 1. Mai 2021 ausgetragen.

Alle Infos zum Spielplan, den Terminen, Uhrzeiten und Paarungen des DFB-Pokal Halbfinales erhalten Sie hier in diesem Artikel.

DFB-Pokal Halbfinale morgen: Spielplan, Termine und Paarungen

Am 7. März 2021 hat die ehemalige Fußballerin Bärbel Wohlleben – begleitet von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz und Moderatorin Julia Scharf – in der ARD Sportschau die Paarungen für das Halbfinale des DFB-Pokals 2021 gezogen. Heimrecht erhielt stets die als erstes gezogene Mannschaft.

Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu den Partien des DFB-Pokal Halbfinales auf einen Blick:

Was : DFB-Pokal Halbfinale

: DFB-Pokal Wann : 30. April und 1. Mai 2021

: 30. April und 1. Mai 2021 Wo: Bremen und Dortmund

Datum Paarung Ort Uhrzeit 30. April 2021 Werder Bremen - RB Leipzig Bremen 20.30 Uhr 1. Mai 2021 Borussia Dortmund - Holstein Kiel Dortmund 20.30 Uhr

DFB-Pokal 2021 - Finale: Termine und Spielplan

Das Finale des DFB-Pokals wird am 13. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Der Titelverteidiger FC Bayern ist bereits ausgeschieden. Der RB Leipzig arbeitet auf einen erneuten Einzug ins Finale hin. Bereits 2018/19 stand Leipzig gegen den FC Bayern München im Olympiastadion Berlin im Finale, verlor jedoch mit 0:3.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.