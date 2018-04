vor 21 Min.

DFB-Pokal: Schalke gegen Frankfurt live im TV und Stream Sport

Wer spielt am 19. Mai in Berlin um den Gewinn des DFB-Pokals? So ist das Spiel zwischen Schalke und Frankfurt live im TV und Stream zu sehen.

Sowohl für den FC Schalke 04 als auch für Eintracht Frankfurt gilt: Eine gute Saison könnte noch zu einer sehr guten werden - nämlich dann, wenn am Ende sogar ein Titel heraus springt. Beide Teams treffen im Halbfinale des DFB-Pokals aufeinander. Und eine Mannschaft hat am 19. Mai in Berlin sogar die Chance, den Pokal mit nach Hause zu nehmen. Zu sehen ist das DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwoch, 18. April, ab 20.45 Uhr live im TV und im Stream.

Schalke gegen Frankfurt im Free-TV und im Live-Stream

Dabei ist das Aufeinandertreffen der beiden Klubs für einen Spieler aus einem anderen Grund noch eine ganz besondere Begegnung: Kevin-Prince Boateng. Der Mittelfeldspieler der Eintracht spielte von 2013 bis 2015 für die Königsblauen und erlebte in dieser Zeit den "Tiefpunkt seiner Karriere", wie er Sport1 sagte. "Dort habe ich am meisten nachgedacht, es war wie ein Faustschlag ins Gesicht. Es ist die Realität, dass wenn alles gut läuft, alles super ist. Und wenn nicht, wird man fallen gelassen."

Dass er diese negativen Erlebnisse überstanden habe betrachtet er als Leistung: "Heute kann ich stolz sein, dass ich da wieder rausgekommen bin und diese ganze Kraft, Traurigkeit, Energie und Aggressivität in etwas Positives umwandeln konnte. Es hat mir die Augen geöffnet über dieses Fußballgeschäft, wie schnell es gehen kann." Seit Beginn der Saison spielt Boateng über die Umwege AC Mailand und Las Palmas wieder in der Bundesliga. Für Frankfurt ist er uneingeschränkter Stammspieler: In 29 Ligaspielen gelangen ihm bislang sechs Treffer.

S04 gegen Eintracht Frankfurt live im TV und im kostenlosen Stream

Wer sich ansehen möchte, wie sich Boateng gegen seinen ehemaligen Klub schlägt, kann am Mittwochabend ab 20.15 Uhr bei der ARD einschalten. Der Sender beginnt zu diesem Zeitpunkt mit der Berichterstattung über das Spiel, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird. Bei der Übertragung aus Gelsenkirchen übernimmt Gerhard Delling die Moderation, die Partie kommentieren wird Steffen Simon. Einschalten können Fußball-Fans entweder im Free-TV oder im Internet. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet hier einen Live-Stream an. Smartphone-Nutzer können das Spiel zudem über die Sportschau-App verfolgen. Deren Download ist kostenlos. Android-Nutzer werden hier fündig, Apple-User finden hier den Link für das Betriebssystem iOS.

Themen Folgen